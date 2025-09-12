Những ngày qua, Nguyên Kaio, 33 tuổi, chuẩn bị vật dụng cắm trại như lều, bàn ghế để lên núi Hòn Én cao hơn 400 m ở xã Vĩnh Phương cũ (nay là phường Bắc Nha Trang) để "săn mây".
Theo anh, mây dày đặc thường xuất hiện vào cuối thu. Muốn chiêm ngưỡng được đám mây đẹp, tràn xuống các ngọn núi và bao phủ các khu dân cư, cần theo dõi thời tiết liên tục cùng "một chút may mắn".
"Trong tuần qua, có mưa lớn. Tôi may mắn có hai lần được trải nghiệm khung cảnh mây đẹp", anh Nguyên cho hay.
Khu vực "săn" mây nhìn sang dãy núi Cô Tiên, phường Bắc Nha Trang.
Anh Phan Hoàng Sơn, quê Hà Tĩnh, cho biết bất ngờ trước hiện tượng mây dày đặc bao trùm khắp phố biển. "Khung cảnh đẹp hơn mong đợi", anh nói.
Những đám mây dày đặc, xếp lớp, bao trùm một khu dân cư ở phường Bắc Nha Trang vào lúc 5h45.
Trung tâm phố biển Nha Trang nhìn từ trên núi, xen lẫn các lớp mây "tràn liên tục" tại các ngọn núi.
Đến 6h, một số đám mây tan dần, chỉ còn một lớp mây mờ bao quanh khu vực núi Sạn (cao 200 m, cách trung tâm Nha Trang 3 km). Từ điểm ngắm mây, người dân có thể nhìn thấy toàn bộ Hòn Tre ở vịnh Nha Trang.
Hồ Đắc Lộc, phường Bắc Nha Trang, trong lớp mây.
Hồ cách trung tâm Nha Trang khoảng 10 km, có sức chứa gần 1,2 triệu m3 nước. Bên cạnh chức năng thủy lợi, cắt lũ để bảo vệ vùng hạ du, hồ còn thu hút bởi cảnh quan đẹp.
Anh Nguyên Kaio đặt điện thoại quay time-lapse đám mây "chảy" trên các đỉnh núi. Theo anh, mỗi ngày, mây mang "màu sắc" và phân bố khác nhau.
"Tôi thường chọn đi ngắm mây vào thời điểm sau một ngày có cơn mưa lớn. Lúc đó xác suất để có thể thấy lượng mây dày sẽ cao hơn", anh nói.
Khung cảnh mây vào buổi đêm.
Theo anh Nguyên, khu vực lên điểm "săn" mây ở Nha Trang có đường bêtông, dễ đi. Tuy nhiên dốc cao, du khách lưu ý đi bằng xe máy số để đảm bảo an toàn, không đi xe tay ga. Người đi ôtô cần đi dòng xe gầm cao, máy khỏe.
Nếu cắm trại, ăn uống qua đêm cần chuẩn bị túi rác riêng để giữ gìn vệ sinh chung.
Bùi Toàn