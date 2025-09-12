'Săn' mây ở Nha Trang

Những ngày qua, Nguyên Kaio, 33 tuổi, chuẩn bị vật dụng cắm trại như lều, bàn ghế để lên núi Hòn Én cao hơn 400 m ở xã Vĩnh Phương cũ (nay là phường Bắc Nha Trang) để "săn mây".

Theo anh, mây dày đặc thường xuất hiện vào cuối thu. Muốn chiêm ngưỡng được đám mây đẹp, tràn xuống các ngọn núi và bao phủ các khu dân cư, cần theo dõi thời tiết liên tục cùng "một chút may mắn".

"Trong tuần qua, có mưa lớn. Tôi may mắn có hai lần được trải nghiệm khung cảnh mây đẹp", anh Nguyên cho hay.