Săn Mặt Trời khổng lồ giữa trung tâm TP HCM

Trong ảnh là siêu Mặt Trời đang nằm sát các cột đèn giữa cầu Sài Gòn, được nhiếp ảnh gia Khoa ghi lại lúc 17h ngày 23/4.

Nhiều nhiếp ảnh gia có kinh nghiệm nhiều năm chụp siêu Mặt Trời, cho biết tại cầu Sài Gòn, mỗi năm khoảnh khắc Mặt Trời "giao nhau" với chân cầu chỉ xuất hiện khoảng ba ngày. Sau đó, Mặt Trời sẽ lệch dần sang phải và quay lại vị trí giữa cầu vào khoảng giữa tháng 10. Tuy nhiên, thời điểm này trùng mùa mưa ở TP HCM nên gần như không thể ghi hình trọn vẹn. Năm nay, hiện tượng diễn ra đúng dịp nghỉ Tết, thời tiết thuận lợi nên việc ngắm cảnh và chụp hình dễ dàng hơn.

Các bức ảnh "Mặt trời trứng muối - hoàng hôn Sài Gòn" được đăng tải trên nhiều nền tảng mạng, thu hút hàng nghìn bình luận và chia sẻ. Một số ý kiến nhận xét màu sắc và bố cục cho người xem cảm giác tác phẩm như được tạo bằng trí tuệ nhân tạo.