Săn Mặt Trời khổng lồ giữa trung tâm TP HCM

16h15 ngày 23/2, nhiếp ảnh gia Nguyễn Khánh Vũ Khoa, sống tại TP HCM, lắp ống kính tele vào máy ảnh, đặt giá đỡ và chờ đợi trên đường Võ Nguyên Giáp, phường An khánh để "săn'' siêu Mặt Trời.
Anh Khoa cho biết, quá trình "săn" Mặt Trời bắt đầu ba tiếng trước khi hoàng hôn buông xuống. Anh khảo sát địa điểm, tính toán hướng di chuyển của Mặt Trời, căn chỉnh góc máy và thông số để sẵn sàng bấm máy. 15 phút trước khi Mặt Trời xuống, dần trùng với các tấm biển quảng cáo gần chân cầu Sài Gòn là thời điểm hồi hộp nhất.
Trong ảnh là siêu Mặt Trời đang nằm sát các cột đèn giữa cầu Sài Gòn, được nhiếp ảnh gia Khoa ghi lại lúc 17h ngày 23/4.
Nhiều nhiếp ảnh gia có kinh nghiệm nhiều năm chụp siêu Mặt Trời, cho biết tại cầu Sài Gòn, mỗi năm khoảnh khắc Mặt Trời "giao nhau" với chân cầu chỉ xuất hiện khoảng ba ngày. Sau đó, Mặt Trời sẽ lệch dần sang phải và quay lại vị trí giữa cầu vào khoảng giữa tháng 10. Tuy nhiên, thời điểm này trùng mùa mưa ở TP HCM nên gần như không thể ghi hình trọn vẹn. Năm nay, hiện tượng diễn ra đúng dịp nghỉ Tết, thời tiết thuận lợi nên việc ngắm cảnh và chụp hình dễ dàng hơn.
Các bức ảnh "Mặt trời trứng muối - hoàng hôn Sài Gòn" được đăng tải trên nhiều nền tảng mạng, thu hút hàng nghìn bình luận và chia sẻ. Một số ý kiến nhận xét màu sắc và bố cục cho người xem cảm giác tác phẩm như được tạo bằng trí tuệ nhân tạo.
Để săn hoàng hôn, du khách có thể chọn vị trí dọc đường Võ Nguyên Giáp (ảnh) hoặc cầu đi bộ tại ga metro An Phú.
Khi ghi lại khoảnh khắc này, cần lưu ý đảm bảo an toàn, không đứng dưới lòng đường hoặc cản trở giao thông, do phương tiện di chuyển xuống cầu với tốc độ cao.
Cảnh siêu Mặt Trời xuất hiện trên cầu Sài Gòn. Video: Phúc Lê
Tuấn Anh