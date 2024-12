Sản lượng và doanh số ôtô Thái Lan giảm mạnh

Trong thời gian tháng 1-11 năm nay, sản lượng ôtô của quốc gia Đông Nam Á giảm 20,14%, trong khi doanh số giảm 26,69%.

Ngành công nghiệp ôtô tại Thái Lan gặp khó khăn trong 2024, khi cả hai lĩnh vực là sản xuất và kinh doanh đều giảm, theo Bangkok Post.

Dữ liệu từ Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan (FTI) cho thấy sự sụt giảm doanh số do các quy trình phê duyệt khoản vay mua xe nghiêm ngặt hơn từ các tổ chức tài chính, ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế và sự gia tăng nợ xấu (NPL) của người mua xe trong quý III.

Ông Surapong Paisitpatanapong, phó chủ tịch FTI, cho biết trong 11 tháng qua, sản xuất ôtô tại Thái Lan đạt 1.364.119 xe, giảm 20,14% so với cùng kỳ 2023. Trong đó, 117.251 xe được sản xuất vào tháng 11, giảm 28,23%.

Triển lãm ôtô Bangkok 2024. Ảnh: Thairath

FTI vẫn hy vọng rằng sản lượng ôtô sẽ đạt mục tiêu mới thấp hơn là 1,5 triệu xe cho năm 2024, giảm từ mục tiêu ban đầu là 1,7 triệu xe - mục tiêu thấp nhất kể từ 2021 - và đã được điều chỉnh giảm vào tháng 7 từ mục tiêu ban đầu là 1,9 triệu xe.

Theo ông Surapong, doanh số xe mới trong cùng kỳ là 518.659 chiếc, giảm 26,69% so với 2023. Riêng tháng 11, có 42.309 xe được bán ra, tăng 12,25% so với tháng 10 nhưng giảm 31,34% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, tỷ lệ nợ xấu của người mua xe tăng 22,8% trong quý III năm nay so với cùng kỳ năm 2023.

Thái Lan đã xuất khẩu 942.867 xe trong 11 tháng qua, giảm 8,21%. Riêng tháng 11, số lượng xuất khẩu đạt 89.646 xe, giảm 10% so với tháng 11/2023.

Tháng 11 chứng kiến sự sụt giảm doanh số của tất cả các loại xe trong nước, ngoại trừ dòng hybrid sạc điện với mức tăng trưởng hàng năm là 346%, đạt 223 chiếc. Tuy nhiên, doanh số của phân khúc này rất nhỏ, chỉ chiếm 0,53% tổng doanh số. Toàn thị trường, xe động cơ đốt trong vẫn dẫn đầu với tỷ lệ 28,3%, tiếp theo là xe bán tải (27,1%) và xe hybrid(17,9%).

FTI dự báo rằng doanh số, xuất khẩu và sản lượng trong năm 2025 sẽ tương tự 2024. Ông Surapong cho rằng "GDP của Thái Lan cần tăng trưởng 4-5% để thúc đẩy nền kinh tế và ngành ôtô".

Mỹ Anh