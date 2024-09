Sản lượng Toyota toàn cầu giảm tháng thứ 7 liên tiếp

Số xe Toyota sản xuất trong tháng 8 là 709.571, giảm 11,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Toyota cho biết hôm 27/9, sản lượng toàn cầu của hãng (gồm cả thương hiệu con Lexus) trong tháng 8 giảm 11,2% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 709.571 xe, đánh dấu tháng giảm thứ 7 liên tiếp. Nguyên nhân do sản xuất bị đình trệ, một phần vì bê bối thử nghiệm an toàn, một phần vì mưa bão.

Nếu so với sản lượng 804.610 xe của tháng 7, thì số xe của tháng 8 giảm 12,55%.

Trong đó, sản lượng Toyota tại Nhật giảm 22,2%, xuống còn 185.680 xe do việc sản xuất các mẫu xe Corolla Fielder, Corolla Axio và Yaris Cross vẫn bị đình chỉ sau khi bị dừng vào tháng 6.

Một công nhân tại dây chuyền lắp ráp ở nhà máy Toyota Canada. Ảnh: Cars Boom

Sản lượng bên ngoài Nhật Bản của hãng cũng giảm 6,5% xuống còn 523.891 xe, sau đợt triệu hồi Grand Highlander và Lexus TX ở Bắc Mỹ.

Tính theo quốc gia, mức giảm sản lượng lớn nhất của Toyota trong tháng 8 là ở Anh, giảm 45,6%, tiếp theo là Kenya (-28,8%), Nam Phi (-28,7%), và Nhật Bản (-22,2%).

Trong khi đó, một số quốc gia ghi nhận mức tăng vọt về sản lượng của Toyota như CH Czech với 131,8%. Ở những quốc gia có tỷ lệ tăng hai con số, có Pakistan (76,6%), Việt Nam (60,9%), Philippines (58%), hay Myanmar (50%).

Bê bối chất lượng trong nước, cùng với sự cạnh tranh gay gắt ở Trung Quốc cũng tác động tiêu cực đến doanh số toàn cầu của hãng, với mức giảm 3,1% xuống còn 826.863 xe.

Toyota bán được 109.505 xe tại Nhật Bản, giảm 9,1%. Doanh số tại Trung Quốc giảm 13,5% do các đối thủ nội địa cung cấp xe điện giá cả phải chăng hơn tiếp tục giành thị phần từ các nhà sản xuất ôtô Nhật Bản. Doanh số ở các thị trường ngoài Nhật giảm 2,1% xuống còn 717.358 chiếc.

Mỹ Anh (theo Kyodo News)