Sản lượng điện EVN tháng 8 đạt 23,9 tỷ kWh

Lũy kế 8 tháng, sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống đạt 181,92 tỷ kWh, tăng 5% so với cùng kỳ.

Trong đó, tỷ lệ huy động một số loại hình nguồn điện trên tổng sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống gồm: sản lượng thủy điện đạt 63,25 tỷ kWh, chiếm 34,8%; nhiệt điện than đạt 71,67 tỷ kWh, chiếm 39,4%; tua bin khí đạt 19,67 tỷ kWh, chiếm 10,8%; năng lượng tái tạo đạt 24,95 tỷ kWh, chiếm 13,7% (trong đó điện mặt trời đạt 18,82 tỷ kWh, điện gió đạt 5,84 tỷ kWh); điện nhập khẩu đạt 1,91 tỷ kWh, chiếm 1%.

Tính chung 8 tháng đầu năm, điện sản xuất của EVN và các tổng công ty phát điện (kể cả các công ty cổ phần) đạt 84,57 tỷ kWh, chiếm 46,49% sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống.

Cán bộ EVN kiểm tra vận hành hệ thống điện. Ảnh: EVN.

Về công tác đầu tư xây dựng, 8 tháng đầu năm, EVN và các đơn vị đã khởi công 88 công trình và hoàn thành đóng điện, đưa vào vận hành 65 công trình lưới điện từ 110 kV đến 500kV. Trong đó, đã đóng điện đường dây 500kV Quảng Trạch - Vũng Áng và sân phân phối 500kV Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, trạm biến áp 220kV Chư Sê, nâng công suất trạm biến áp 220kV Bỉm Sơn, nâng công suất trạm biến áp 220kV Đô Lương, dự án đấu nối 110kV sau trạm biến áp 220kV Chư Sê, đường dây 110kV cấp điện cho trạm biến áp 110kV XM Đại Dương.

Về nguồn điện, dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng đã được Bộ Công Thương cho phép thi công trở lại.

Bên cạnh đó, đến hết tháng 8, tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đạt 90,72%; tỷ lệ tiền điện thanh toán không dùng tiền mặt toàn EVN đạt 97,32%.

Các đơn vị trong toàn EVN đã hoàn thành 86,5% kế hoạch thực hiện công tác chuyển đổi số trong hai năm 2021-2022, trong đó có một số lĩnh vực đã hoàn thành với tỷ lệ cao như quản trị nội bộ (98,98%), kinh doanh và dịch vụ khách hàng (97,56%), đầu tư xây dựng (94,8%).

Trong tháng 9, dự kiến sản lượng tiêu thụ điện bình quân toàn hệ thống ở mức 754,8 triệu kWh/ngày (tăng 18,6% so với cùng kỳ), công suất phụ tải lớn nhất ước khoảng 41.400 MW.

Mục tiêu vận hành hệ thống điện tháng 9 là tiếp tục đảm bảo sản xuất, cung ứng điện an toàn, liên tục phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước và sinh hoạt người dân. Song song, EVN tiếp tục chỉ đạo các tổng công ty, công ty điện lực chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, tăng cường ứng trực 24/24h; chủ động ứng phó với thiên tai mùa mưa bão, đảm bảo an toàn cho người, thiết bị, các công trình điện và đảm bảo an toàn hồ đập, các nhà máy thuỷ điện, vùng hạ du hồ chứa... Đồng thời, để giảm bớt những khó khăn trong vận hành hệ thống điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp tục khuyến cáo người dân, các cơ quan công sở và nơi sản xuất cần chú ý sử dụng điện an toàn, tiết kiệm...

Thế Đan