Sản lượng điện của EVN tăng 1,9%

Sản lượng điện sản xuất của toàn hệ thống tháng 4 đạt 22,62 tỷ kWh, tăng 1,9% so với cùng kỳ.

Lũy kế 4 tháng đầu năm, sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống đạt 85,65 tỷ kWh, tăng 6,2% so với cùng kỳ, theo đại diện EVN. Mức huy động một số nguồn chính gồm thủy điện, nhiệt điện than, tua bin khí, năng lượng tái tạo, điện nhập khẩu.

Trong tháng tư, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn cho phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân, đặc biệt đảm bảo điện phục vụ kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và dịp lễ 30/4, 1/5. Về tình hình cung cấp than, do EVN đã chủ động phối hợp với Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và Tổng công ty Đông Bắc - Bộ Quốc Phòng để tìm mọi giải pháp tháo gỡ các vướng mắc, tình hình cấp than cho các nhà máy nhiệt điện cũng có phần cải thiện.

Cán bộ nhân viên EVN kiểm tra đảm bảo điện Seagame. Ảnh: EVN.

Tính 4 tháng đầu năm, điện sản xuất của EVN và các tổng công ty phát điện (kể cả các công ty cổ phần) đạt 37,23 tỷ kWh, chiếm 43,47% sản lượng điện sản xuất của toàn hệ thống. Sản lượng điện truyền tải tháng tư đạt 18,1 tỷ kWh. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2022, sản lượng điện truyền tải đạt 67,03 tỷ kWh, tăng 4,1% so cùng kỳ năm trước.

Sản lượng điện thương phẩm toàn EVN tháng 4 ước đạt 20,53 tỷ kWh. Luỹ kế 4 tháng năm 2022 đạt 75,3 tỷ kWh, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2021.

Về kinh doanh và dịch vụ khách hàng, đại diện tập đoàn chia sẻ, đến hết tháng 4, tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đạt 87,36%; tỷ lệ tiền điện thanh toán không dùng tiền mặt đạt toàn EVN đạt 96,42%.

Công tác đầu tư xây dựng, EVN và các đơn vị đã khởi công 30 công trình và hoàn thành đóng điện, đưa vào vận hành 31 công trình lưới điện từ 110 kV đến 500kV (bao gồm 2 công trình 500kV, 4 công trình 220kV và 25 công trình 110kV). Trong đó đã đóng điện giai đoạn 2 trạm biến áp 220kV Châu Thành, giai đoạn 2 nâng khả năng tải đường dây 220kV Hòa Bình - Chèm và Hà Đông - Chèm, hoàn thành dự án treo dây mạch 2 đường dây 220kV Thanh Hóa - Vinh và đoạn tuyến đường dây 220kV Lào Cai - Yên Bái (thuộc dự án đường dây 220kV Lào Cai - Bảo Thắng). Bên cạnh đó, tập đoàn đã ban hành quy định về sử dụng nhật ký thi công điện tử và biên bản nghiệm thu điện tử tại các dự án đầu tư xây dựng trong toàn tập đoàn.

Mục tiêu, nhiệm vụ công tác của EVN tháng 5

Theo nhận định của các cơ quan khí tượng, nắng nóng tại Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ xuất hiện muộn hơn so với trung bình các năm; các đợt nóng không quá gay gắt và kéo dài. Do đó, trong tháng 5, nhu cầu sử dụng điện khu vực miền Bắc được dự báo chưa biến động đột biến. Dự kiến sản lượng tiêu thụ điện bình quân ngày toàn hệ thống ở mức 805 triệu kWh một ngày, công suất phụ tải lớn nhất ước khoảng 45.818 MW.

Mục tiêu vận hành hệ thống điện tháng 5 là tiếp tục đảm bảo sản xuất, cung ứng điện cho hoạt động sản xuất kinh doanh và sinh hoạt người dân; đặc biệt là đảm bảo điện phục vụ SEA Games 31 và kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV.

Về huy động nguồn điện: duy trì mực nước cao các nhà máy thủy điện đa mục tiêu ở miền Bắc; vận hành toàn bộ các tổ máy nhiệt điện có khả năng ở miền Bắc để đảm bảo công suất khả dụng; huy động cao tua-bin khí; nhập khẩu điện qua các đường dây 220 kV trong tháng 5 với công suất khoảng 540 MW.

Về công tác đầu tư xây dựng: tiếp tục đôn đốc các đơn vị thi công bám sát kế hoạch các dự án nguồn và lưới điện, đặc biệt là các công trình lưới điện cấp bách phục vụ cấp điện mùa nắng nóng năm 2022.

Ngoài ra, trong tháng 5, EVN tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt công tác đảm bảo điện mùa khô, đồng thời chỉ đạo các tổng công ty, công ty điện lực chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, tăng cường ứng trực 24/24h để đối phó, xử lý kịp thời với thiên tai; khuyến cáo người dân, các cơ quan công sở và nơi sản xuất cần chú ý sử dụng điện an toàn, tiết kiệm...

Thế Đan