Sản lượng container cảng Quảng Châu tăng 9,5% nửa đầu năm

Cảng container nội địa lớn nhất Trung Quốc ghi nhận sản lượng hàng hóa thông qua 287 triệu tấn, tăng 2,9% so với cùng kỳ; sản lượng container đạt 13,4 triệu TEU, tăng 9,5%.

Theo công bố của đơn vị khai thác, doanh thu nửa đầu năm đạt 6,9 tỷ nhân dân tệ, lợi nhuận 853 triệu nhân dân tệ. Cảng cho biết đã tận dụng tốt cơ hội phát triển tại khu vực Nansha, tối ưu hóa mạng lưới tuyến vận tải, nâng cao hiệu quả vận hành tại các bến, qua đó duy trì tăng trưởng sản lượng.

Cảng Quảng Châu - cảng container nội địa lớn nhất Trung Quốc. Ảnh: Cảng Quảng Châu

Cơ cấu hàng hóa cũng được cải thiện, với container ngoại thương chiếm hơn 50% tổng sản lượng. Sáu tháng đầu năm, cảng bổ sung ròng 7 tuyến ngoại thương, nâng tổng số tuyến container lên 224, trong đó 179 tuyến quốc tế. Khối lượng container ngoại thương đạt 6,9 triệu TEU, tăng 21,4% so với cùng kỳ. Riêng khu vực cảng Nansha tăng trưởng 25,5%, vượt trội so với các cảng ven biển lớn khác của Trung Quốc.

Một số mặt hàng ngoại thương qua cảng tăng mạnh gồm thép (226,1%), than (18,6%) và xe thương mại (4,9%). Trong khi đó, ngũ cốc, bột giấy và vật liệu xây dựng giảm lần lượt 4,5%, 10,9% và 18,3% do ảnh hưởng của chính sách công nghiệp và nhu cầu nội địa.

Khối lượng vận tải kết hợp đường biển - đường sắt đạt 315.000 TEU, tăng 23% so với cùng kỳ. Hiện cảng Quảng Châu khai thác 39 tuyến vận tải biển - đường sắt, kết nối 37 cảng và văn phòng nội địa.

Cảng Quảng Châu giữ vai trò quan trọng trong hệ thống giao thông tổng hợp quốc gia Trung Quốc, là cửa ngõ trung chuyển năng lượng, nguyên liệu thô của tỉnh Quảng Đông, đồng thời là trung tâm trung chuyển container quốc tế lớn, đặc biệt trên tuyến vận tải đến châu Phi.

Thế Đan