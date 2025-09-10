'Săn' lúa chín đầu vụ ở Tây Bắc

Tháng 9, Tây Bắc bắt đầu vào vụ lúa chín. Những thửa ruộng bậc thang ở Sa Pa, Tả Van, Y Tý đang dần "thay áo", trải dài từ sườn núi xuống thung lũng.

Phạm Trọng Nghĩa, đến từ Quảng Ngãi, đã ghé Tây Bắc dịp lễ 2/9, ghi lại những khoảnh khắc ruộng lúa chuyển vàng ở Sa Pa, Tả Van (ảnh) và Y Tý.