'Săn' lúa chín đầu vụ ở Tây Bắc

Tháng 9, Tây Bắc bắt đầu vào vụ lúa chín. Những thửa ruộng bậc thang ở Sa Pa, Tả Van, Y Tý đang dần "thay áo", trải dài từ sườn núi xuống thung lũng.
Phạm Trọng Nghĩa, đến từ Quảng Ngãi, đã ghé Tây Bắc dịp lễ 2/9, ghi lại những khoảnh khắc ruộng lúa chuyển vàng ở Sa Pa, Tả Van (ảnh) và Y Tý.
Tháng 9, Tây Bắc bắt đầu vào vụ lúa chín. Những thửa ruộng bậc thang ở Sa Pa, Tả Van, Y Tý đang dần "thay áo", trải dài từ sườn núi xuống thung lũng.
Phạm Trọng Nghĩa, đến từ Quảng Ngãi, đã ghé Tây Bắc dịp lễ 2/9, ghi lại những khoảnh khắc ruộng lúa chuyển vàng ở Sa Pa, Tả Van (ảnh) và Y Tý.
Tả Van là điểm dừng đầu tiên trong hành trình ngắm lúa của Nghĩa. Từ Hà Nội, Nghĩa đi xe giường nằm đến Sa Pa, sau đó thuê xe máy thêm 14 km đến bản Tả Van. Nghĩa cho hay đầu tháng 9 thời tiết ở khu vực Sa Pa, Tả Van mát mẻ, thỉnh thoảng có mưa nhỏ. Lúa tại Tả Van tuần đầu tháng 9 bắt đầu chuyển vàng được quá nửa.
Tả Van là điểm dừng đầu tiên trong hành trình ngắm lúa của Nghĩa. Từ Hà Nội, Nghĩa đi xe giường nằm đến Sa Pa, sau đó thuê xe máy thêm 14 km đến bản Tả Van. Nghĩa cho hay đầu tháng 9 thời tiết ở khu vực Sa Pa, Tả Van mát mẻ, thỉnh thoảng có mưa nhỏ. Lúa tại Tả Van tuần đầu tháng 9 bắt đầu chuyển vàng được quá nửa.
Ở Tả Van, Nghĩa chủ yếu dạo quanh bản và dừng chân tại một số quán cà phê nằm đan xen giữa những ruộng lúa.
Ở Tả Van, Nghĩa chủ yếu dạo quanh bản và dừng chân tại một số quán cà phê nằm đan xen giữa những ruộng lúa.
Nghĩa cho biết ấn tượng nhất với Tả Van bởi khung cảnh "nên thơ" khi bản làng nằm giữa những thửa ruộng bậc thang trải dài và dòng suối nhỏ uốn lượn. Anh nhiều lần phải dừng xe dọc đường để chụp ảnh.
Nghĩa cho biết ấn tượng nhất với Tả Van bởi khung cảnh "nên thơ" khi bản làng nằm giữa những thửa ruộng bậc thang trải dài và dòng suối nhỏ uốn lượn. Anh nhiều lần phải dừng xe dọc đường để chụp ảnh.
Ngày thứ hai của chuyến săn mùa vàng, trời mưa lất phất, Nghĩa ngồi tại quán cà phê Viettrekking, nhìn ra tuyến tàu hỏa Mường Hoa và những triền đồi có ruộng lúa đang chín dần. Anh cho biết khoảng tuần thứ 2 đến 3 của tháng 9 là thời điểm Sa Pa đẹp nhất, khi những thửa ruộng vàng đều.
Ngày thứ hai của chuyến săn mùa vàng, trời mưa lất phất, Nghĩa ngồi tại quán cà phê Viettrekking, nhìn ra tuyến tàu hỏa Mường Hoa và những triền đồi có ruộng lúa đang chín dần. Anh cho biết khoảng tuần thứ 2 đến 3 của tháng 9 là thời điểm Sa Pa đẹp nhất, khi những thửa ruộng vàng đều.
Ảnh chụp từ trên cao thung lũng Mường Hoa ở Sa Pa với suối Mường Hoa uốn lượn giữa những thửa ruộng bậc thang. Ven triền núi rải rác những mái nhà, con đường đất ngoằn ngoèo.
Ảnh chụp từ trên cao thung lũng Mường Hoa ở Sa Pa với suối Mường Hoa uốn lượn giữa những thửa ruộng bậc thang. Ven triền núi rải rác những mái nhà, con đường đất ngoằn ngoèo.
Khung cảnh ruộng lúa bậc thang dọc đường từ Sa Pa đi Y Tý.
Từ Sa Pa, Nghĩa mất khoảng 5 tiếng chạy xe trong thời tiết xấu, đường trơn bùn lầy. "Cảnh đẹp khó lòng bỏ lỡ, thỉnh thoảng tôi dừng lại bên đường tự chụp vài tấm hình, lưu giữ khoảnh khắc đồng lúa đang vào độ chín", Nghĩa nói.
Khung cảnh ruộng lúa bậc thang dọc đường từ Sa Pa đi Y Tý.
Từ Sa Pa, Nghĩa mất khoảng 5 tiếng chạy xe trong thời tiết xấu, đường trơn bùn lầy. "Cảnh đẹp khó lòng bỏ lỡ, thỉnh thoảng tôi dừng lại bên đường tự chụp vài tấm hình, lưu giữ khoảnh khắc đồng lúa đang vào độ chín", Nghĩa nói.
Nghĩa đến Y Tý lúc 18h và ở lại đến 14h chiều hôm sau. Trong buổi sáng, Nghĩa kịp ghé những điểm có tầm nhìn đẹp như công viên Choản Thèn và ruộng lúa A Lù (ảnh). Anh cho hay lúa ở Y Tý cũng vào độ chín, tương tự Sa Pa hay Tả Van, với những thửa ruộng xen kẽ hai màu vàng và xanh.
Khi xuống A Lù, Nghĩa dựa vào Google Maps nhưng hệ thống chỉ đường vòng vèo qua những lối khó đi. Do khu vực gần biên giới, sóng điện thoại chập chờn, nhiều lúc ứng dụng dẫn vào rừng. Hỏi người dân thì phần lớn không giao tiếp được bằng tiếng Kinh. May mắn, anh gặp một người là công an địa phương chỉ lối ra thuận tiện hơn.
Nghĩa đến Y Tý lúc 18h và ở lại đến 14h chiều hôm sau. Trong buổi sáng, Nghĩa kịp ghé những điểm có tầm nhìn đẹp như công viên Choản Thèn và ruộng lúa A Lù (ảnh). Anh cho hay lúa ở Y Tý cũng vào độ chín, tương tự Sa Pa hay Tả Van, với những thửa ruộng xen kẽ hai màu vàng và xanh.
Khi xuống A Lù, Nghĩa dựa vào Google Maps nhưng hệ thống chỉ đường vòng vèo qua những lối khó đi. Do khu vực gần biên giới, sóng điện thoại chập chờn, nhiều lúc ứng dụng dẫn vào rừng. Hỏi người dân thì phần lớn không giao tiếp được bằng tiếng Kinh. May mắn, anh gặp một người là công an địa phương chỉ lối ra thuận tiện hơn.
Theo Nghĩa, để cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp mùa vàng, du khách nên chọn những điểm ngắm từ trên cao, nơi có thể bao quát toàn bộ các thửa ruộng bậc thang tầng tầng lớp lớp. Nhiều quán cà phê trên cao cũng là điểm lý tưởng để vừa nghỉ ngơi, vừa ngắm cảnh lúa chín.
Theo Nghĩa, để cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp mùa vàng, du khách nên chọn những điểm ngắm từ trên cao, nơi có thể bao quát toàn bộ các thửa ruộng bậc thang tầng tầng lớp lớp. Nhiều quán cà phê trên cao cũng là điểm lý tưởng để vừa nghỉ ngơi, vừa ngắm cảnh lúa chín.
Trước khi trở lại Lào Cai, Nghĩa dừng chân tại Công viên Choản Thèn (ảnh), nằm cách trung tâm xã Y Tý khoảng một km. Nơi đây luôn tấp nập khách đến tham quan, chụp ảnh, ngắm lúa, săn mây. Thời điểm nghỉ lễ, lúa ở Choản Thèn vẫn còn xanh, từ tuần thứ hai tháng 9 mới bắt đầu chuyển vàng.
"Những thửa ruộng bậc thang nên thơ bao quanh bởi núi rừng Tây Bắc hùng vĩ khiến tôi nhớ mãi chuyến đi này", Nghĩa nói.
Trước khi trở lại Lào Cai, Nghĩa dừng chân tại Công viên Choản Thèn (ảnh), nằm cách trung tâm xã Y Tý khoảng một km. Nơi đây luôn tấp nập khách đến tham quan, chụp ảnh, ngắm lúa, săn mây. Thời điểm nghỉ lễ, lúa ở Choản Thèn vẫn còn xanh, từ tuần thứ hai tháng 9 mới bắt đầu chuyển vàng.
"Những thửa ruộng bậc thang nên thơ bao quanh bởi núi rừng Tây Bắc hùng vĩ khiến tôi nhớ mãi chuyến đi này", Nghĩa nói.
Mai Phương
Ảnh: Phạm Trọng Nghĩa