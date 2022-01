Săn lì xì lên đến hàng chục triệu đồng đón tết Nhâm Dần

BEST Express chính thức triển khai chương trình "BEST trao lì xì - Khai xuân lộc phát", diễn ra xuyên Tết, kết quả trúng thưởng công bố ngày 2/3.

Chương trình "BEST trao lì xì - Khai xuân lộc phát" dành cho mọi khách hàng tham gia tại fanpage BEST Express Vietnam. Thời gian tham gia thử thách theo từng mốc thời gian, kéo dài từ 17/1 đến 23h59 ngày 28/2. Kết quả sẽ được công bố chính thức trên fanpage Best Express Việt Nam vào ngày 2/3.

Cơ cấu giải thưởng chia làm ba đợt. Đợt một từ 17-31/1 với loạt lì xì trị giá 888.000 đồng. Đợt hai từ 1-13/2 với giá trị cao nhất 8,888 triệu đồng. Chương trình khép lại với đợt ba từ 14-28/2 cùng giá trị lì xì 5 triệu đồng.

Tổng giá trị giải thưởng trong ba mốc thời gian diễn ra thử thách "BEST trao lì xì, khai xuân lộc phát" lên đến gần 20 triệu đồng. Ảnh: BEST Express

Khách hàng, đối tác của BEST Express có thể tham gia theo thứ tự các bước:

Bước 1: Like Fanpage BEST Express Việt Nam

Bước 2: Bình luận theo cú pháp "Best Express + tag tên hai người bạn bất kỳ". Mỗi bình luận tương ứng với giá trị 2.000 đồng.

Bước 3: Like và chia sẻ bài đăng thử thách "BEST trao lì xì - khai xuân lộc phát" ở chế độ công khai lên trang cá nhân kèm hashtag BESTExpress, Besttraolixikhaixuanlocphat.

Ban tổ chức sẽ tổng hợp danh sách người chơi có bình luận hợp lệ và tiến hành xem xét, chọn ra người có bình luận đạt đến mức giá trị giải thưởng đầu tiên. Mỗi bình luận tương ứng bước nhảy 2.000 đồng, dựa trên thứ tự bình luận cùng mốc thời gian cao nhất, kèm theo điều kiện đã like, chia sẻ bài đăng.

Người tham dự cần làm đủ các bước trên để có cơ hội thắng giải. Mỗi tài khoản Facebook được comment nhiều lần trong post thử thách để tăng tỷ lệ trúng giải và không được chỉnh sửa. Comment chỉnh sửa sẽ không hợp lệ. Trong thời gian diễn ra cả ba đợt, nếu số comment chưa đạt mức giá trị giải thưởng trong mốc thời gian ban tổ chức đưa ra, giải thưởng sẽ bị hủy.

Ngoài ra, trong suốt thời gian diễn ra thử thách và công bố kết quả, ban tổ chức có quyền từ chối trao giải nếu phát hiện tài khoản dự thi có dấu hiệu gian lận. Theo dõi thông tin chương trình trên fanpage BEST Express Vietnam tại đây.

BEST Express khởi động thử thách đầu tiên từ 17-31/1 với lì xì trị giá 888.000 đồng. Ảnh: BEST Express

Bên cạnh đó, vào 20h ngày 17/1, nghệ sĩ Lê Dương Bảo Lâm sẽ livestream trên trang cá nhân giới thiệu với người hâm mộ về thử thách của BEST. Là đối tác thân thiết, gắn bó với dịch vụ chuyển phát nhanh BEST Express, nghệ sĩ Dương Lâm bày tỏ sự hào hứng: "Ngay khi được BEST chia sẻ về chương trình, Lâm quyết định sắp xếp công việc, giao lưu và chia sẻ với khán giả, giới thiệu để mọi người tham gia và hái lộc đầu năm".

Ngoài ra, để tri ân khán giả, BEST cùng nghệ sĩ Lê Dương Bảo Lâm cũng sẽ gửi hàng chục thẻ cào mệnh giá cao nhất lên đến 500.000 đồng trong suốt buổi livestream.

"Chúng tôi muốn thông qua chương trình này gửi lời chúc may mắn, thịnh vượng cho khách hàng, đối tác xuyên suốt dịp tết Nhâm Dần. BEST Express cam kết sẽ bứt phá hơn trong năm 2022 để giữ vững sự tin tưởng và hài lòng, mang đến cho thị trường Việt Nam những dịch vụ chất lượng", ông Nelson Wu, CEO BEST Express chia sẻ.

Thy An