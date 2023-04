Sán làm tổ trong não người thích ăn tiết canh, thịt bò tái

Hà NộiNgười đàn ông 42 tuổi, đau đầu nửa năm nay, thi thoảng lên cơn co giật, đi khám phát hiện sán làm tổ trong não.

Ngày 28/4, tiến sĩ, bác sĩ Trần Huy Thọ, Phó giám đốc Bệnh viện Đặng Văn Ngữ, cho biết ngoài các biểu hiện trên, bệnh nhân còn có hiện tượng mắt trái bị lác, rối loạn ý thức, cảm xúc. Gia đình đưa anh đến Bệnh viện Bạch Mai khám, sau đó chuyển đến Bệnh viện Đặng Văn Ngữ với chẩn đoán mắc ấu trùng sán lợn trong não.

Bệnh nhân cho biết anh từng đi khám và được kê đơn thuốc theo dõi động kinh, nhưng bệnh không thuyên giảm. Anh có thói quen ăn rau sống, thịt bò tái, đặc biệt là sở thích ăn tiết canh. Bác sĩ Thọ nhận định đây là nguyên nhân khiến sán lợn làm tổ trong não người đàn ông. Nếu không điều trị kịp thời, bệnh nhân có thể bị liệt và các di chứng kèm theo.

Sau ba liệu trình dùng thuốc, các nang sán giảm dần và hết hẳn, sức khỏe anh cải thiện, không còn đau đầu, ý thức tỉnh táo, mắt đỡ lác, được xuất viện.

Ông Thọ cho rằng quan niệm ăn tiết canh lợn, ngan, vịt nhà nuôi thì an toàn, không bị nhiễm sán là sai lầm. Tất cả tiết canh là máu sống và đều tiềm ẩn rất nhiều mầm bệnh nguy hiểm, gây tiêu chảy, tả, liên cầu khuẩn, nhiễm ấu trùng giun sán. Do đó, người dân nên bỏ thói quen ăn tiết canh hoặc thịt tái, gỏi, để phòng ngừa bệnh.

Thịt lợn, bò chưa chín chứa các nang sán, khi đến dạ dày, ấu trùng sán sẽ thoát nang và bám dính vào ruột non, phát triển thành sán dây trưởng thành, di chuyển chủ yếu trong não và vùng dưới da. Dấu hiệu nhiễm sán là đau đầu, co giật, do sán gây viêm màng não hoặc tổ sán chèn lên não, nên bị nhầm với viêm màng não, u não. Thậm chí, nhiều người nghĩ bản thân mắc bệnh động kinh, tai biến, tâm thần nên đã điều trị ở bệnh viện tâm thần nhiều năm.

"Khi đến Bệnh viện Đặng Văn Ngữ, tình trạng bệnh tương đối đối muộn, ký sinh trùng đã tấn công vào cơ thể và lên não khiến họ phải chịu nhiều di chứng suốt đời", ông Thọ nói.

Bác sĩ khuyến cáo người dân cần tuân thủ nguyên tắc ăn chín uống sôi, vệ sinh tay trước khi ăn. Người lớn, trẻ nhỏ cần tẩy giun định kỳ 6 tháng đến một năm một lần, không ăn tiết canh, thịt lợn tái, nội tạng không bảo đảm, không rõ nguồn gốc. Tăng cường vệ sinh môi trường, giữ gìn nơi ở, vườn tược sạch sẽ.

Thúy Quỳnh