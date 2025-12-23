Sán làm tổ trong não khiến người đàn ông co giật

Hà NộiNgười đàn ông 39 tuổi bỗng xuất hiện đau đầu dữ dội, co giật, tưởng là u não, khi kiểm tra bác sĩ phát hiện ổ sán ký sinh.

Ngày 23/12, đại diện Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết bệnh nhân trước đó hoàn toàn khỏe mạnh, không có bệnh lý nền đáng chú ý. 8 ngày trước khi nhập viện, anh bất ngờ xuất hiện cơn co cứng kèm tê tay trái. Sau thăm khám ban đầu tại một cơ sở y tế, các bác sĩ ghi nhận tổn thương nghi ngờ u não, chưa loại trừ yếu tố nhiễm trùng nên chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để đánh giá chuyên sâu.

Thời điểm nhập viện, bệnh nhân tỉnh táo, không sốt, huyết động ổn định, không có dấu hiệu thần kinh khu trú rõ ràng hay hội chứng màng não. Tuy nhiên người bệnh đau đầu dữ dội kèm co giật và cảm giác tê tay trái.

Bác sĩ chụp cộng hưởng từ (MRI) sọ não, phát hiện tổn thương dạng nang nhỏ tại thùy trán trái, xung quanh có phù não nhẹ. Hình ảnh này hướng nhiều đến tổn thương do ký sinh trùng hơn là u não nguyên phát. Người bệnh tiếp tục được chỉ định xét nghiệm, kết quả dương tính sán dây chó. Bác sĩ chẩn đoán tổn thương não do ký sinh trùng, điều trị nội khoa theo phác đồ, kết hợp kiểm soát triệu chứng và theo dõi sát diễn biến thần kinh. Sau khoảng 10 ngày, tình trạng bệnh nhân cải thiện rõ rệt.

Hình ảnh chụp chiếu trước và sau khi điều trị. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bác sĩ Nguyễn Văn Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Khám chữa bệnh theo yêu cầu và Quốc tế, cho biết nhiễm sán não không phải bệnh lý hiếm nhưng rất dễ bị bỏ sót do triệu chứng ban đầu thường không điển hình. Người bệnh có thể chỉ xuất hiện co giật, tê yếu thoáng qua hoặc đau đầu nhẹ, dễ nhầm lẫn với u não hoặc tai biến mạch não. Đường lây nhiễm không nhất thiết do tiếp xúc trực tiếp với chó mèo mà thường liên quan đến ăn uống không đảm bảo vệ sinh, đặc biệt là rau sống, thực phẩm tái sống hoặc nguồn nước nhiễm bẩn, tạo điều kiện cho trứng ký sinh trùng xâm nhập vào cơ thể và di chuyển lên não.

Sán não là bệnh lý thuộc nhóm nhiễm trùng hệ thần kinh trung ương, gây suy giảm trí nhớ, đau đầu, mờ mắt. Người bệnh sốt cao, đau đầu, nôn do tăng áp lực nội sọ, có thể dẫn đến co giật, liệt mặt ngoại biên (liệt thần kinh số VII, liệt nửa người), tử vong nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Nhiều bệnh nhân nghĩ nhầm là mắc bệnh động kinh, tai biến, tâm thần nên điều trị ở bệnh viện tâm thần nhiều năm. Khi đến viện, tình trạng bệnh tương đối muộn, ký sinh trùng đã tấn công vào cơ thể và lên não gây nhiều di chứng.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên chủ quan với các triệu chứng thần kinh bất thường, dù chỉ thoáng qua. Mỗi người cần duy trì thói quen ăn chín uống sôi, rửa tay sạch và đảm bảo vệ sinh thực phẩm để phòng ngừa hiệu quả các bệnh lý ký sinh trùng nguy hiểm nhưng hoàn toàn có thể kiểm soát nếu được phát hiện kịp thời.

Thúy Quỳnh