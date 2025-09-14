'Săn' khoảnh khắc bình minh khắp Việt Nam

Bùi Xuân Việt, nhiếp ảnh gia sống tại Đồng Nai, đã đi khắp Việt Nam và ghi lại cảnh bình minh. Anh cho rằng, bình minh và hoàng hôn là những khoảnh khắc đẹp nhất trong nhiếp ảnh bởi sự tương phản cao, tạo nên những mảng màu đối lập ấn tượng.

Mỗi bức hình đều có câu chuyện riêng. Trong ảnh là cảnh bình minh tại bản Lao Chải, Mù Cang Chải năm 2019. Khi đó, bản còn hoang sơ, thiếu thốn, nhưng anh đã nhận được sự hiếu khách từ một gia đình dân tộc. Họ đãi anh bữa cơm, và dù năn nỉ, họ cũng nhất quyết không nhận tiền cảm ơn.