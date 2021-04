Sân khấu trên mặt nước trong show diễn triệu đô tại Phú Quốc

Cùng với "Sắc màu Venice", Phú Quốc United Center còn có 2 show diễn lớn gây tiếng vang, gồm "Tinh hoa Việt Nam" cũng do Việt Tú làm đạo diễn và "Once Show" do Quantum, nhà thầu nội dung giải trí lớn bậc nhất thế giới đến từ Mỹ thực hiện.

Bộ 3 show diễn là một trong những điểm nhấn cho du khách tại siêu quần thể nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí Đông Nam Á - Phú Quốc United Center.