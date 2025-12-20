Sàn HoSE sắp thêm cổ phiếu ngân hàng

Hơn 582 triệu cổ phiếu KienlongBank sẽ giao dịch phiên đầu tiên trên sàn chứng khoán TP HCM vào giữa tháng 1/2026.

Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM vừa chấp thuận niêm yết cổ phiếu của Ngân hàng Kiên Long (mã chứng khoán: KLB) sau ba tháng duyệt hồ sơ. Đây là cổ phiếu thứ 20 trong nhóm ngân hàng niêm yết trên sàn chứng khoán TP HCM.

Ngay khi nhận quyết định niêm yết, Hội đồng quản trị KienlongBank đã thông báo hủy giao dịch trên thị trường UPCoM từ ngày 7/1/2026 để chuẩn bị chuyển sàn. Trong phiên họp thường niên năm nay, lãnh đạo ngân hàng gọi việc niêm yết cổ phiếu này là nhiệm vụ quan trọng và "sẽ thực hiện khi hội tụ đầy đủ yếu tố nội tại, thị trường với mục tiêu tối ưu lợi ích cho cổ đông".

Cùng với KienlongBank, nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực hàng tiêu dùng, năng lượng, bất động sản... cũng đang thực hiện thủ tục chuyển sàn và niêm yết tại TP HCM. Điển hình như Masan Consumer sẽ đưa hơn một tỷ cổ phiếu lên sàn trong tuần sau với giá tham chiếu 212.800 đồng, tương ứng vốn hóa khoảng 227.000 tỷ đồng.

Cổ phiếu KLB đang có mạch tăng 4 phiên liên tiếp, đóng cửa ngày giao dịch cuối tuần tại 17.000 đồng. So với đầu năm, thị giá tăng đến 138%. Vốn hóa thị trường của ngân hàng này xấp xỉ 10.000 tỷ đồng.

KienlongBank hiện không có cổ đông chiến lược hay cổ đông lớn. Trước khi niêm yết, họ đã phát hành gần 217 triệu cổ phiếu để trả cổ tức theo tỷ lệ 100:60, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 60 cổ phiếu mới. Vốn điều lệ của ngân hàng sau đó tăng lên mức 5.821 tỷ đồng.

Ngân hàng đặt mục tiêu năm nay lợi nhuận trước thuế đạt 1.379 tỷ đồng, tăng 24% và tỷ lệ nợ xấu dưới 3%. Tổng nguồn vốn huy động dự kiến 93.000 tỷ đồng và dư nợ cấp tín dụng đạt 71.000 tỷ đồng, lần lượt tăng 12,6% và 15,5% so với cuối năm ngoái.

Phương Đông