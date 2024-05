San hô ở biển Côn Đảo chết hàng loạt

Bà Rịa - Vũng TàuLượng lớn san hô ven bờ biển Côn Đảo bị tẩy trắng và chết do nhiệt độ nước ở tầng đáy tăng cao sau tác động của El Nino.

Ngày 31/5, Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo cho biết các rạn san hô hư hại xảy ra ở khu vực ven bờ vịnh Côn Sơn, hòn Bảy Cạnh, vịnh Đầm Tre, Hòn Tre Nhỏ, Hòn Trứng... vài ngày trước ở vùng nước cách bờ khoảng 30-40 m.

San hô ở Côn Đảo bị tẩy trắng xóa San hô bị tẩy trắng và chết ở biển Côn Đảo. Video: Minh Bằng

Ông Lê Hồng Sơn, Trưởng phòng Bảo tồn và hợp tác quốc tế, Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo, nói san hô bị tẩy trắng, chết do nhiệt độ nước biển tăng cao vì El Nino (ghi nhận 32 độ C, trong khi nhiệt độ lý tưởng của san hô dao động 24-30 độ C). Điều này khiến san hô trục xuất tảo sống trong mô ra ngoài, cây không quang hợp được nên bị chết.

Theo ông, một số loài san hô bị tẩy trắng có khả năng phục hồi đáng kể khi nhiệt độ nước biển giảm. Tuy nhiên, nếu nhiệt độ vẫn duy trì ở mức cao thì lượng san hô chết sẽ rất lớn. Hiện Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo kết nối Viện Hải dương học Nha Trang tổ chức phối hợp khảo sát, đánh giá cụ thể, chi tiết hơn về tình trạng này.

Một rạn san hô chuyển màu, chết dần. Ảnh: Vườn quốc gia Côn Đảo

Huyện Côn Đảo gồm 16 đảo lớn nhỏ nằm ngoài khơi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, diện tích khoảng 76 km2, hơn 12.000 người. Những năm gần đây, địa phương thu hút nhiều khách du lịch trong và ngoài nước.

San hô ở đảo phát triển rất mạnh ở xung quanh Vườn quốc gia Côn Đảo, với diện tích khoảng 1.500 ha với 360 loài. Hiện tượng san hô chết ở đây đã diễn ra nhiều, nặng nhất là những năm 1998, 2010, 2016 do El Nino.

Một góc biển Côn Đảo. Ảnh: Cường Trần

Theo nghiên cứu của Liên minh rạn san hô toàn cầu, nhiệt độ khắc nghiệt trên toàn thế giới là nguyên nhân chính gây ra hiện tượng tẩy trắng san hô - một quá trình khiến chúng trở thành màu trắng, mất hoàn toàn màu sắc rực rỡ vốn có.

Các nhà khoa học phát hiện, năm 2023 là năm tồi tệ nhất từ trước đến nay đối với tình trạng tẩy trắng san hô ở Bắc bán cầu. Họ cũng dự đoán Nam bán cầu sẽ trải qua năm tồi tệ nhất vào năm 2024.

Trường Hà