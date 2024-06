San hô Côn Đảo trước và sau khi bị tẩy trắng

San hô bông cải tím hay san hô súp lơ tím ở hòn Tài năm 2022. Theo anh Thái, san hô Côn Đảo vài năm trước dày và màu sắc rực rỡ hơn nhiều hiện tại.

Theo Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo, san hô bị tẩy trắng, chết do nhiệt độ nước biển tăng cao vì El Nino (nhiệt độ nước ghi nhận 32 độ C, trong khi nhiệt độ lý tưởng của san hô dao động 24-30 độ C). Điều này khiến san hô trục xuất tảo sống trong mô ra ngoài, cây không quang hợp được nên bị chết.

Anh Thái nhận thấy san hô bắt đầu bị tẩy trắng từ năm ngoái nhưng số lượng năm nay nhiều hơn.