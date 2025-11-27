Săn hàng hiệu giảm giá sâu trước ngày Black Friday

Các cửa hàng hôm nay đông nghịt, thậm chí hết các size phổ biến khi nhiều người tranh thủ mua hàng hiệu giảm 50-80% từ sớm, thay vì đợi đến ngày Black Friday.

Chị Hoa, ở phường Xuân Hòa, TP HCM, vẫn nhớ cảm giác "chậm một nhịp" trong mùa Black Friday năm ngoái, khi dòng mỹ phẩm Pháp yêu thích chỉ còn vài hộp cuối cùng. Năm nay, rút kinh nghiệm, chị tranh thủ ghé trung tâm thương mại sớm hơn vài ngày và mua được số lượng gấp đôi, từ kem dưỡng đến kem chống nắng với mức giảm 30-45%.

"Mỹ phẩm Pháp thường không giảm sâu, nên Black Friday gần như là cơ hội duy nhất để mua giá tốt", chị nói.

Không riêng chị Hoa, nhiều người tiêu dùng khác ở TP HCM cũng chọn mua sớm để tránh cảnh chen lấn. Chị Lan Anh ở phường Sài Gòn đã đến Vincom Đồng Khởi từ sáng 27/11 và mua được hai đôi giày Adidas giảm 50% - mức giảm mạnh nhất từ đầu năm. Giá gốc hai đôi giày gần 5 triệu đồng nhưng chị chỉ trả một nửa. "Mua trước một ngày giúp tôi chọn được mẫu ưng ý và đúng size", chị chia sẻ.

Khách đến mua hàng tại Adidas Vincom Đồng Khởi (TP HCM) trưa ngày 27/11. Ảnh: Thi Hà

Nhân viên Adidas tại Vincom Đồng Khởi cho biết lượng khách dịp này tăng 50-100% so với ngày thường nhờ chương trình giảm giá được triển khai sớm, kéo dài từ 18 đến 30/11. Cửa hàng phải bổ sung hàng liên tục để đáp ứng nhu cầu tăng mạnh trong suốt thời gian khuyến mãi.

Ghi nhận của VnExpress cho thấy năm nay tâm lý mua sắm sớm đang phổ biến hơn những mùa Black Friday trước. Tại Vincom và Vạn Hạnh Mall, đại diện các trung tâm nói mức giảm giá sâu được công bố rải rác từ đầu tuần giúp phân tán lượng khách, hạn chế tình trạng chen lấn hay chờ thanh toán kéo dài. Hiện, lượng khách ghé các trung tâm thương mại đang tăng 20-30% so với ngày thường.

Một số thương hiệu cho biết còn "giữ bí mật mức giảm lớn" đến sát ngày để tăng sức hút, đồng thời tung thêm ưu đãi cho hóa đơn giá trị cao, khiến nhu cầu càng tăng.

Người dân xếp hàng xem đồ tại cửa hàng Li-Ning, Aeon Mall Hà Đông. Ảnh: Trọng Hiếu

Tại Hà Nội, không khí mua sắm trước ngày Black Friday cũng sôi động. Nhiều thương hiệu như Uniqlo, Adidas, Li-Ning hay Anta ở Aeon Mall Hà Đông ken kín khách cả ngày. Một nhân viên Li-Ning cho biết lượng khách tăng gấp 4-5 lần so với ngày thường. Các sản phẩm mới giảm 20-30%, trong khi mẫu cũ chỉ còn vài trăm nghìn đồng, khiến cửa hàng phải bổ sung sản phẩm liên tục để đáp ứng nhu cầu, đặc biệt là với dòng giày thể thao vốn dễ hết size.

Song song với việc mua sớm, người tiêu dùng năm nay thể hiện rõ xu hướng chi tiêu thực dụng hơn. Chị Phương Anh, người có thói quen mua sắm định kỳ vào Black Friday, cho biết đã mua tại tám thương hiệu ngay tối 26/11 vì giá tốt và đúng nhu cầu gia đình.

Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, chị hạn chế mua đồ thường ngày và chỉ dành ngân sách cho dịp ưu đãi lớn để mua đồ đông, đồ hè và giày dép cho cả nhà. Nhiều người khác cũng chung quan điểm này, cho rằng các thương hiệu năm nay giảm giá "đúng nhu cầu" hơn khi tập trung vào đồ mùa lạnh và các bộ sưu tập mới ra mắt. Điều này khiến việc mua sắm sớm trở nên hợp lý và tiết kiệm hơn so với các đợt sale trước.

Thị trường trực tuyến cũng ghi nhận sức mua tăng mạnh. Anh Nam - người bán hàng online, cho hay các thương hiệu quốc tế bắt đầu giảm từ đầu tuần với mức 10-15%, kèm chiết khấu riêng cho khách thân thiết. Lượng đơn tăng gấp nhiều lần so với hai tháng trước. Tháng 11 luôn là giai đoạn doanh số cao nhất năm trên nền tảng của anh, chỉ xếp sau cận Tết.

Ở nhóm thương hiệu lớn, sức mua năm nay tăng vượt dự báo. Đại diện Pierre Cardin & Oscar tại Đông Nam Á cho biết chương trình Black Friday được triển khai đồng thời tại toàn hệ thống và các nền tảng trực tuyến, với hơn 250.000 sản phẩm giảm đến 50%. Sau vài ngày, nhiều cửa hàng đã thiếu size do tốc độ bán nhanh hơn kỳ vọng. Doanh số tháng 11 của hệ thống tăng trưởng 50% so với tháng 10, vượt cùng kỳ và phản ánh rõ sức mua nội địa đang phục hồi.

Không khí mua sắm lan rộng sang cả nhóm điện máy. Đại diện Điện Máy Xanh thông tin từ điện thoại, laptop đến điện lạnh và gia dụng đều giảm đến 50%, nhiều sản phẩm của LG, Toshiba, Samsung giảm vài triệu đồng. Số lượng mặt hàng hỗ trợ trả góp 0% cũng tăng, kéo theo lượng khách từ đầu tuần đã cao hơn nhiều so với tháng trước.

Bên cạnh chuỗi giảm giá của doanh nghiệp, Sở Công Thương TP HCM đang triển khai chương trình City Sale đợt 2 từ 15/11/2025 đến 4/1/2026 tại 10 điểm bán từ TP HCM tới Bình Dương và Vũng Tàu cũ. Chương trình quy tụ hơn 500 thương hiệu thời trang, mỹ phẩm, nước hoa, phụ kiện đến gia dụng với mức giảm lên đến 80%.

Black Friday là ngày khuyến mãi lớn nhất trong năm, bắt nguồn từ Mỹ và nổi bật với các chương trình giảm giá sâu trên nhiều mặt hàng. Ngày này luôn diễn ra vào thứ Sáu đầu tiên sau Lễ Tạ Ơn, tức thứ Sáu của tuần thứ tư tháng 11. Năm 2025, Black Friday rơi vào ngày 28/11.

