Sân golf phong cách Beatles

MỹTừ tình yêu cuồng nhiệt với ban nhạc Anh lừng danh, Greg McKush, 57 tuổi, đã biến Montgomery National thuộc vùng nông thôn Minnesota thành điểm chơi golf độc đáo.

McKush - ông chủ của sân golf độc đáo Montgomery National.

McKush mê Beatles từ lớp 7. Từ khi mua Montgomery National năm 2018, ông cho trang hoàng nó bằng hình ảnh và các vật dụng gắn với tên tuổi ban nhạc thần tượng.

Vì thế, Beatles dường như có mặt khắp sân. Trong hội quán, ông dán bức poster lớn trên tường phía sau khu tiếp tân, đặt chiếc máy nghe nhạc tự động Beatles thời hoàng kim gần đó, vài cây đàn guitar. Ngoài hồ nước gần green hố 18 có cả mô hình tàu ngầm màu vàng nặng một tấn để gợi nhớ ca khúc "Yellow Submarine".

Ở cổng chào, McKush cho dựng mô hình guitar cao hơn năm mét. Thậm chí, hình ảnh, ca từ của Beatles còn được dùng trên website, bảng điểm và đặt tên hố. Montgomery National là sân golf duy nhất có bẫy cát hình guitar.

McKush đưa "tình yêu Beatles" vào kinh doanh golf, để tạo điểm độc đáo cho Montgomery National, bên cạnh giá rẻ, không gian chơi thoải mái, thân tình và cả những câu chuyện ma quái được đồn đại ở nơi này từ trước khi ông làm chủ.

McKush nghĩ một khi thú vị, mọi người sẽ tìm hiểu. Họ tò mò về poster, máy nghe nhạc trả tiền xu, tàu ngầm, chuyện thần bí trong sân. McKush kể hết. Nghe xong, họ kháo chuyện với bạn bè. Thế là thêm người kéo đến.

Hơn hai tuần trước, McKush đón 16 khách nam đến chơi golf và tận hưởng không gian Beatles. Họ xuất phát cách Montgomery National 120 km. Tất cả đều mặc áo Beatles.

McKush trong ngành golf đã lâu. Ông chào đời ở Canada, lên 15 tuổi theo gia đình về sống ở ngoại ô Minneapolis, Mỹ. Năm 1979, nhà ông mua sân chín hố rồi mở thành 18 hố. Đến 2002, họ bán nó cho một công ty bất động sản.

Chủ mới phá sân cũ. McKush ở lại làm giám đốc dự án mới đến khi khánh thành rồi phụ trách mảng golf thêm 12 năm. Đến 2013, ông bỏ việc, ở tuổi 47 vì cảm thấy nhàm chán.

Suốt thời gian theo nghề, McKush thỉnh thoảng còn làm diễn viên, người mẫu, nhạc sĩ. Nhưng bấy nhiêu chưa đủ. Ông cần dự án mới, tự chủ và thật độc đáo.

McKush để mắt đến Montgomery National vùng hẻo lánh với 3.000 dân, cách Minneapolis - thành phố lớn của bang Minnesota - khoảng một giờ đi xe. Nhưng giá còn cao nên McKush đợi vài năm mới mua được, vào tháng 3/2018.

Trước khi thành chủ mới, ông cùng kiến trúc sư trưởng Paul Miller nhiều lần đến Montgomery National chơi golf, "nhân tiện" thảo luận về cuộc cách tân về sau.

Xong giấy tờ sở hữu, McKush nhanh chóng triển khai con đường riêng.

Những hình ảnh gợi nhớ đến ban nhạc The Beatles.

Trong năm 2018, ông đã có bẫy cát hình cây guitar Olson bên phải fairway hố 6 (nay thành hố 10). Người chơi từ khu phát bóng có thể thấy bẫy guitar bởi nó dài đến 50 mét, điểm rộng nhất sáu mét.

Năm sau đó, ông mua cây guitar hơn năm mét để dựng trước cổng chính và mô hình tàu ngầm bằng sợi thuỷ tinh, dài 7,6 mét cho bẫy nước hố 18. Đây là đạo cụ cho phim "Tora! Tora! Tora!" hồi 1970. Nhà sản xuất hai phiên bản nhưng chỉ cho nổ một chiếc.

McKush nghĩ đồ sót lại phù hợp để ông thể hiện cảm hứng Beatles. Ông tốn 14.000 USD cho tàu ngầm và cây guitar ngoài cổng.

Và khi ngẫu hứng, McKush ôm đàn riêng hát qua hệ thống âm thanh đến 1.100 watt. Ông ca những bài làm nên tên tuổi Beatles. Nếu lợi gió, tiếng của ông vang khắp sân. Chuyện này thường xuyên. Thỉnh thoảng, McKush ngủ lại sân. Sáng sớm, ông đánh vài cú từ chỗ nghỉ riêng dù còn mặc đồ ngủ hoặc lại ôm đàn rồi livestream trên Facebook.

Có lần, McKush vô tình mở rộng bộ sưu tập bằng chương trình khuyến mãi "đổi đĩa Beatles lấy vòng golf". Ông nhanh chóng nhận được hàng trăm đĩa như thế.

Ngoài golf, Montgomery National còn có khu tổ chức sự kiện ngoài trời, chỗ biểu diễn nhạc sống gần green hố 18. McKush đã tính hai hạng mục này khi định mua sân. Ông kể vài người đã muốn mua lại. "Đưa 50 triệu USD, tôi cũng không thèm", McKush nói.

Giờ đây, tất cả hố đều mang tựa ca khúc Beatles. Hố 1 - "With a Little Help From My Friends", từ sau vụ một hội viên lên cơn đau tim tại chỗ. Người này còn sống nhờ đội cấp cứu đáp trực thăng kịp thời. Hố 6 là "Strawberry Fields Forever" vì McKush trồng dâu gần khu phát bóng. Hố 8, par3 phát từ đồi lại là "Fool on the Hill". Còn hố 17 với bẫy nước bên phải được gắn tựa "Octopus Garden".

Riêng hố 18 được đặc quyền hai bài "Yellow Submarine" và "The End". Bởi, nó mang dấu ấn tàu ngầm vàng và cũng là hố cuối sân. "The End" trong album "Abbey Road". Bố con McKush thường hát bài này khi giúp vui trong các phiên chợ dành cho nông dân địa phương.

Ngoài Beatles, Montgomery National còn những bí ẩn rợn người. Một số website Mỹ đưa nó vào top 10 sân ma ám. Bởi từ xa xưa, thời sân còn là nông trại, hai chủ của nó được chôn dưới cây dương lớn bên trái fairway hố 1. Và đến nay, dân địa phương đồn người khuất mặt chưa rời đi.

Chính McKush hai lần dựng tóc gáy từ khi làm chủ Montgomery National. Một lần vào sớm tinh mơ, lúc chỉ một mình. Khi đó, ông lấy thức ăn khỏi lò vi sóng, đặt lên bàn chờ nguội rồi ra ngoài. Khi trở lại, ông thấy áo khoác phủ lên bữa sáng của mình.

Hồi khu hội quán đóng cửa vì Covid-19, McKush đặt một chiếc vại bên ngoài cho khách trả phí thuê sân 40 USD nhằm hạn chế tiếp xúc. Một hôm, tờ 20 USD rơi ra ngoài, bay cách đó vài bước chân. Thấy phất phơ trên mặt đất, McKush đến nhặt nhưng nó lại tự bay vào vại.

"Tôi không bịa đâu", McKush quả quyết.

Quốc Huy (theo Golf.com)