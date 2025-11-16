Sân golf 'kính vạn hoa' của kỹ sư phần mềm Mỹ

MỹVới thiết kế kiểu “ma trận”, David Gang biến Storm King Golf Club ở thung lũng Hudson, New York thành một sân đấu đặc biệt, thậm chí có phần kỳ dị.

Trước Gang, Storm King do Chris Gray tạo hình, chỉ là sân 18 hố bình thường.

Nhưng nay nó lột xác hẳn nhờ Gang, khi được chia thành năm vòng khác nhau, mỗi vòng có chín hố dài khoảng 3.000 yard. Cả hệ thống như thế kết nối với nhau bằng mạng lưới phức tạp gồm hơn 30 vị trí phát bóng với hướng đánh linh hoạt để cho ra đến 45 hố. Tổng diện tích green ở Storm King khoảng 20.900 m2, hơn gấp đôi sân 18 hố thông thường.

Một góc sân Storm King.

Sân do Gang tạo nên có nhiều green "đặc biệt", có thể là nhiều tầng hoặc được chia thành nhiều khu để phục vụ nhiều hố. Đây là những green đôi, ba hoặc bốn (double, triple, quadruple green) để thêm phần độc đáo. Qua cách làm của Gang, khách vào Storm King có thể tùy chọn một trận golf nhanh cho tiết kiệm thời gian hoặc hành trình dài, thong thả trong đó chỉ cần đổi hướng đánh là tùy biến được thử thách.

Dù mang dáng dấp "kính vạn hoa" hay "ma trận", Storm King qua bàn tay của Gang luôn bám theo ba tôn chỉ là dễ chơi, tiện bảo dưỡng và bền vững trong đó việc cắt tỉa cỏ do robot phụ trách.

Gang năm nay 69 tuổi, có công ty phần mềm riêng tên Brightspot. Trước đó, ông từng góp phần xây dựng nên tập đoàn dịch vụ trực tuyến AOL. Còn golf, Gang chơi khi gần 30 tuổi, khá đam mê vì tinh thần tự chinh phục thử thách trong môn này.

Nhưng sở thích đó chuyển thành tham vọng làm sân riêng khi con trai Matthew, bị hội chứng thiểu năng trí tuệ (Down) trở nên khoái golf sau lần gặp huyền thoại Tiger Woods tại một sự kiện giao lưu ở Nam California. Khi đó, Matthew mới 8 tuổi và được đồng hành cùng Woods trên sân Sherwood.

"Tiger thật nhiệt tình, xởi lởi. Chính cậu ấy đã mời Matthew vào thế giới golf và đó là sức mạnh của môn này", Gang kết luận về kỷ niệm với golfer cựu số một thế giới.

Cũng từ đó, Gang quyết tâm tạo nên một chốn riêng phản ánh được niềm vui mà anh và con trai cảm nhận được khi chơi golf cùng nhau. Đó là một sân dễ tiếp cận, linh hoạt, lại hấp dẫn và thân tình.

Storm King được tạp chí Golf.com gọi là "một dạng sân kính vạn hoa".

Cuối cùng, Gang tìm được Storm King. Brightspot của Gang hiện khấm khá. Còn với Storm King, kế hoạch kinh doanh còn ngổn ngang. Dù vậy, Gang đang muốn nơi này, ngoài phục vụ khách đại chúng, còn là chỗ làm điều tốt cho cộng đồng qua việc tổ chức sự kiện golf quy mô nhỏ với chi phí ưu đãi dành cho hội viên, từ đó trích doanh thu vào các cơ quan từ thiện. Hình thức như thế được triển khai gần đây, qua giải đấu hố Storm King Invitational thu hút 32 golfer khuyết tật và thương binh để ủng hộ tổ chức phi lợi nhuận "Tunnel to Towers" chuyên hỗ trợ lực lượng cứu hộ và cựu quân nhân Mỹ.

"Thoạt nhìn, cách thiết kế sân có vẻ rối rắm nhưng khi vào việc, chúng tôi có thể phục vụ suôn sẻ 40-48 golfer chơi cùng lúc", Gang tự tin nói.

Storm King hiện chỉ tiếp khách mời đến ngày 15/11, sau đó sẽ tạm ngưng do đặc thù mùa golf địa phương và công tác bảo dưỡng, đến đầu tháng 6/2026 sẽ mở cửa trở lại.

Quốc Huy