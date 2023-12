Nam PhiKhách vào Skukuza Golf Club cần táo bạo bởi thú dữ có thể bất ngờ xuất hiện khi nơi này không có rào chắn động vật hoang dã trong công viên quốc gia Kruger.

Từ vị trí địa lý và hệ sinh thái đặc thù, Skukuza tự xưng "sân golf hoang dã nhất thế giới". Trong cuộc cạnh tranh danh hiệu này, trên thế giới đã có nhiều chỗ độc đáo, chẳng hạn kangaroo trên các sân vùng Đông Nam Australia, cá sấu trong bẫy nước ở Flordia, trong khi tổ hợp golf nghỉ dưỡng Legend Golf không thiếu ngựa vằn, linh dương đầu bò.

Tuy nhiên, Skukuza ở đẳng cấp cao hơn. Nơi này không có hàng rào, nên động vật hoang dã vào thoải mái, bất cứ lúc nào, có thể gặm cỏ hoặc săn mồi.

Một chú linh cẩu trên green sân Skukuza Golf Club. Ảnh: tours-tickets

Skukuza từng ghi nhận một chú hươu cao cổ bị xé xác ngay giữa fairway hố 3. Đây cũng là chỗ cho sư tử nằm ườn trên khu phát giữa trưa nắng, trong khi bầy linh cẩu lởn vởn gần đó để chờ vồ ké vụn thịt của "thợ săn" đã no nê. Cũng không hiếm cảnh báo đốm rình mồi trong bụi rậm phía sau green, còn cá sấu sông Nile dán mắt vào bất kỳ ai đến gần bờ của khu vực mang tên "Hồ hoảng vía".

Skukuza khai trương hồi 1972, ban đầu chỉ phục vụ hội viên, đến 1999 mới phục vụ đại chúng và chỉ có chín hố. Sân hiện vẫn quy mô cũ nhưng thiết kế khu phát bóng linh hoạt cho phép người chơi nâng vòng lên 18 hố.

"Chúng tôi có lý do khi tuyên bố là sân golf hoang dã nhất thế giới. Vì nằm trong công viên quốc gia, chúng tôi muốn giữ môi trường sống nơi này hoang sơ nhất có thể để các loài vật có thể sống tự do. Và đó cũng là trải nghiệm độc đáo cho mọi người", Jean Rossouw, trưởng bộ phận chăm sóc sân Skukuza giải thích trên CNN. Đội của Rossouw cũng kiêm nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho khách golf, vốn là ưu tiên cao nhất tại Skukuza. Sáng sớm mỗi ngày, họ sẽ khắp sân để kiểm tra có động vật hay không, đồng thời khắc phục chỗ hỏng trên fairway hoặc green do chúng gây ra trong đêm trước.

Nếu thấy tình hình chưa an toàn, họ ngăn golfer nhập vòng. Trong trường hợp thú dữ bất ngờ xuất hiện ở một hố nào đó, các hố lân cận sẽ bị đóng, còn lại vẫn mở.

Skukuza không có bẫy cát vì ngại loại chướng ngại vật này có thể thành chỗ riêng của cá sấu hoặc hà mã.

Hồi tháng 8/2022, một chú hươu cao cổ bị bầy sư tử rồi đàn linh cẩu xâu xé ngay trên fairway hố 3. Trước cảnh tượng đó, Skukuza lập tức đóng sân, nhờ Ban quản lý các công viên quốc gia Nam Phi đến xử lý. Đội chuyên trách điều xe tải vào để chở xác con mồi đi, khiến lũ thú ăn thịt bám theo. Sau đó, hoạt động golf ở Skukuza trở lại bình thường.

Rossouw cho biết chỗ anh làm việc và muốn gắn bó lâu dài chưa từng ghi nhận vụ nào gây hại cho khách golf. Qua kiến thức và kinh nghiệm, anh nói muốn bình an, chỉ cần hiểu quy luật tự nhiên. "Nhiều người cứ tưởng gặp sư tử là sẽ bị rượt. Nhưng không phải thế. Chúng đã thấy và ngửi được mùi của bạn trước khi giáp mặt. Và như thế, chúng sẽ cố chờ xem tình hình thế nào rồi sẽ bỏ đi chỗ khác khi thấy bạn vô hại", Rossouw lý giải.

Anh cũng chia sẻ rằng trâu rừng là loài đáng ngại nhất ở Skukuza. Mỗi con có thể nặng đến 816 kg với cặp sừng nhọn kềnh càng đáng sợ. "Chúng rất khó lường. Tôi ngồi trên xe điện nhưng đã bị rượt vài lần", Rossouw kể. Vài tháng trước, đội của anh đã phải làm việc vất vả sau khi phát hiện một fairway bị đàn trâu khoảng 200 con thải đầy phân và giẫm nát cỏ.

Nguy hiểm rình rập như thế nhưng chính động vật hoang dã, qua mạng xã hội, truyền miệng, đã kéo khách khắp nơi đến Skukuza. Tính cả tháng 9 năm nay, sân được năm tháng liên tục phục vụ hơn 1.000 vòng. Giá chơi chín hố ở mức 4 USD đối với hội viên, 16 USD cho khách vãng lai và nước ngoài.

Quốc Huy