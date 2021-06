Sàn giao dịch ngoại hối Hitoption bị đánh sập

Hải PhòngSàn giao dịch ngoại hối Hitoption bị xác định hoạt động trái pháp luật, lừa hàng chục nghìn người tham gia đầu tư với số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Phòng An ninh kinh tế (Công an Hải Phòng) khi phá vụ án đã khởi tố, tạm giam hai người quản lý sàn là Nguyễn Thế Dương (25 tuổi, trú quận Cầu Giấy, Hà Nội) và Nguyễn Văn Quyền (38 tuổi, huyện Gia Lâm, Hà Nội) để điều tra hành vi Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Nghi can Nguyễn Thế Dương quản lý, điều hành hoạt động của sàn Hitoption. Ảnh: Công an cung cấp

Đầu tháng 6/2020, Dương thành lập Công ty TNHH MTV ANT Group, sau đó nhờ Quyền thiết lập sàn giao dịch ngoại hối có tên miền Hitoption.

Nhà đầu tư giao dịch theo hình thức đặt cược tỷ giá lên hoặc xuống các cặp tiền điện tử trong thời gian 30 giây. Ai dự đoán đúng được hưởng 95% tiền đặt cược, nếu sai sẽ mất toàn bộ. Nhà đầu tư có thể ủy cho sàn chơi theo chế độ tự động.

Phần mềm do Quyền thiết lập có thể can thiệp vào việc đặt lệnh làm cho nhà đầu tư liên tục bị lỗ theo ý muốn của Dương, nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.

Nghi can Nguyễn Văn Quyền - phụ trách kỹ thuật sàn Hitoption.net. Ảnh: Công an cung cấp

Để thu hút người chơi, Dương quảng cáo sàn xuất xứ Anh Quốc, cam kết lãi suất ổn định 6-15%/tháng. Người chơi có thể rút tiền vốn và lãi về bất kỳ lúc nào. Đặc biệt để mở rộng quy mô hoạt động, Dương thuê cả tầng 7 của một toà nhà ở phố Cầu Giấy, tuyển dụng gần 100 nhân viên chỉ làm nhiệm vụ gọi điện hoặc thông qua mạng xã hội để quảng cáo, môi giới, tư vấn người đầu tư tham gia.

Khi có khách hàng nạp tiền đầu tư, nhóm môi giới sẽ được hưởng hoa hồng 1-6%. Dương cho hưởng thêm 1,5% tiền hoa hồng khi giới thiệu người chơi mới.

Công an khám xét trụ sở sàn giao dịch ngoại tệ Hitoption tại phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy. Ảnh: Công an cung cấp

Tại Hải Phòng, ban đầu hơn 30 người đã đầu tư tổng cộng 16,1 tỷ đồng, sau tăng lên 969 người. Tiền đổ vào đây hơn 629.000USD (gần 15 tỷ đồng).

Công an Hải Phòng đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) trong quá trình điều tra phát hiện các nghi can này còn quản trị hàng chục sàn giao dịch ngoại hối, sàn tiền ảo và các website có dấu hiệu tổ chức kinh doanh đa cấp.

Qua dữ liệu sơ bộ của 16 sàn giao dịch, công an xác định có khoảng 115.726 tài khoản với tổng tiền nộp hơn 7.505 tỷ đồng. Trong số này, hơn 611 tỷ đồng đã được rút ra.

Giang Chinh