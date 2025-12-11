Sàn chứng khoán có thêm doanh nghiệp vốn hóa tỷ USD

Hơn 1,87 tỷ cổ phiếu của VPBankS sáng nay lên sàn chứng khoán TP HCM với giá trị vốn hóa xấp xỉ 64.000 tỷ đồng, tương đương 2,4 tỷ USD.

Sau khi Công ty Chứng khoán VPBank (mã chứng khoán: VPX) niêm yết, danh sách doanh nghiệp vốn hóa tỷ USD trên sàn TP HCM nâng lên 50. Ở nhóm chứng khoán, công ty này đứng thứ ba về giá trị vốn hóa, sau TCBS và SSI.

Giá tham chiếu của VPBankS trong phiên chào sàn là 33.900 đồng, biên độ tăng giảm 20%. Sau một tiếng giao dịch, cổ phiếu này diễn biến đồng thuận với xu hướng thị trường, điều chỉnh về 33.000 đồng.

Lãnh đạo VPBankS theo dõi bảng giá trong phiên ATO đầu tiên. Ảnh: Phương Đông

Ông Vũ Hữu Điền, Tổng giám đốc VPBankS, từng cho biết giá 33.900 đồng "chưa phản ánh đúng giá trị" của công ty. Mức này được đưa ra với mục tiêu có lợi cho nhà đầu tư lẫn công ty khi thực hiện thương vụ chào bán lần đầu ra công chúng (IPO). Theo ông, với giá này, P/E của công ty năm nay là 14,3 lần và dự kiến năm sau dưới 12 lần, thấp hơn so với mặt bằng chung của ngành (khoảng 23 lần).

VPBankS lên sàn sau chưa đầy một tháng từ khi hoàn tất thương vụ IPO với giá trị huy động lớn nhất thị trường, đạt hơn 12.700 tỷ đồng. Trước đây, các doanh nghiệp thường mất 3-6 tháng để hoàn tất thủ tục niêm yết sau khi IPO, nhưng quy định mới giúp rút ngắn thời gian này chỉ còn 30 ngày để đảm bảo tốt hơn quyền lợi của nhà đầu tư.

VPBankS hiện có vốn điều lệ 18.750 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu đứng thứ hai toàn ngành với gần 33.000 tỷ đồng. VPBank vẫn là cổ đông lớn nhất khi nắm giữ gần 1,5 tỷ cổ phiếu, tương đương khoảng 80% vốn tại đây.

9 tháng đầu năm, VPBankS lãi trước thuế 3.260 tỷ đồng. Tổng tài sản của công ty hơn 62.100 tỷ đồng. Dư nợ cho vay margin đang khoảng 27.000 tỷ đồng và dự kiến nâng lên 40.000 tỷ đồng trong ngắn hạn.

Phương Đông