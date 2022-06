Sân chơi đọc sách dành cho học sinh tiểu học cả nước

Cuộc thi "Read Like a Scholar - Cùng KUN đọc sách mỗi ngày 2022" giúp phát triển kỹ năng đọc chuyên sâu cho học sinh tiểu học toàn quốc, khởi động từ tháng 6.

Với mong muốn tạo ra những môi trường không chỉ giúp học sinh học tập kiến thức mà còn rèn luyện kỹ năng, phát triển tư duy và định hình tính cách, Tổ chức Giáo dục IEG phối hợp cùng Hội đồng Đội Trung ương, Thương hiệu Sữa KUN (thuộc Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế IDP) tổ chức cuộc thi "Read Like a Scholar - Cùng Kun đọc sách mỗi ngày 2022" với chủ đề "Love for knowledge & Hope for life".

Đọc chuyên sâu (Advanced Reading) là một trong những kỹ năng quan trọng giúp trẻ trở thành công dân toàn cầu trong tương lai. Ảnh: Hoàng Lâm

Đây là cơ hội để các bạn học sinh tiểu học trên toàn quốc rèn luyện kỹ năng đọc chuyên sâu, trau dồi kỹ năng đọc hiểu, tích lũy kiến thức thông qua kho tàng tri thức là những cuốn sách. Sân chơi dự kiến quy tụ hơn 500.000 thí sinh đến từ hơn 7.400 trường tiểu học.

Sân chơi hứa hẹn mang đến cho các em học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 một trải nghiệm đầy mới mẻ trong mùa hè năm nay. Các thí sinh dự thi sẽ được chọn một cuốn sách ưa thích phù hợp với chủ đề của sân chơi hoặc từ ngân hàng đề thi của ban tổ chức và phát biểu cảm nhận của mình bằng tiếng Anh về cuốn sách đó dưới hình thức viết cảm nhận, vẽ minh họa hoặc video thuyết trình. Thí sinh đăng ký và nộp bài dự thi trực tiếp tại website của sân chơi từ ngày 1/6 đến 18/7.

Thông qua sân chơi, các bạn học sinh có thể tiếp cận hàng trăm đầu sách miễn phí tại thư viện trực tuyến Scholastic, được hướng dẫn các kỹ năng học thuật chuyên sâu như: cách đọc sách hiệu quả, ghi nhớ sâu và đặt câu hỏi phản biện, viết sáng tạo... từ đội ngũ chuyên gia tại IEG.

"Read Like a Scholar - Cùng KUN đọc sách mỗi ngày 2022" nằm trong khuôn khổ chương trình "Thiếu nhi Việt Nam - Học tập tốt, Rèn luyện chăm" do Hội đồng Đội Trung ương phát động. Ảnh: Hội Đồng đội Trung ương

Không chỉ được rèn luyện khả năng đọc chuyên sâu, tư duy phản biện, viết sáng tạo, thuyết trình trước đám đông - những kỹ năng cần thiết để trở thành công dân toàn cầu, các bạn nhỏ tham gia "Read Like a Scholar - Cùng KUN đọc sách mỗi ngày 2022" còn có cơ hội nhận nhiều phần thưởng. Cơ cấu giải thưởng bao gồm gần 400 giải cá nhân với 6 hạng mục trao thưởng, 15 giải thưởng tập thể, tổng giải thưởng trị giá đến 3 tỷ đồng. Trong đó, các thí sinh đạt giải có thể nhận được học bổng lên đến 18 triệu đồng tại IEG, tiền mặt 3 triệu đồng, tài khoản truy cập Thư viện Quốc tế Scholastic miễn phí trong vòng một năm, giấy khen của Hội Đồng đội Trung ương, cơ hội xuất hiện ở trang truyền thông chính thức của National Geographic Learning và sở hữu bộ sách truyện đi kèm. Ngoài ra, còn rất nhiều phần quà hiện vật đi kèm như máy đọc sách Kindle, huy hiệu, balo, sổ tay sáng tạo.

Các học sinh của Tổ chức Giáo dục IEG. Ảnh: Hoàng Lâm

Ban giám khảo và đội ngũ chuyên môn bao gồm chuyên gia tiếng Anh từ Hội đồng đội Trung ương, chuyên gia từ Nhà xuất bản National Geographic Learning, Nhà xuất bản Scholastic, tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu - CEO Tổ chức Giáo dục IEG cùng đội ngũ chuyên môn của IEG Global.

Nguyễn Chí Hiếu (CEO Tổ chức Giáo dục IEG) - Thành viên Hội đồng Ban Giám khảo. Ảnh: Hoàng Lâm

Ban tổ chức "Read Like a Scholar - Cùng KUN đọc sách mỗi ngày 2022" kỳ vọng cuộc thi sẽ là bước đệm trên hành trang giúp các bạn nhỏ tiểu học chuẩn bị toàn diện về kỹ năng học tập và tư duy để từ đó có thể chinh phục được các mục tiêu cao hơn trong học tập và cuộc sống. Vòng chung kết sân chơi đọc sách dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 19 đến 21/8 tại tỉnh Khánh Hòa. 30 bạn thí sinh xuất sắc nhất sẽ được đài thọ toàn bộ chi phí tham gia Gala Chung kết.

Kim Kim