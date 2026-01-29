'Săn' các phiên livestream để lừa, hack Facebook hàng loạt người mua

Ngày 29/1, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra vừa khởi tố Quyền, 28 tuổi cùng vợ là Nguyễn Thị Ngân Quỳnh, 31 tuổi và 9 người khác cùng trú tỉnh Quảng Trị, để điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó vợ chồng Quyền, Quỳnh bị xác định có vai trò cầm đầu.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, nhóm Quyền có tổ chức tụ điểm lừa đảo tại nhà riêng ở Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng, theo dõi các phiên livestream bán hàng trên mạng xã hội nhằm lấy thông tin người đặt hàng.

Sau đó, nhóm giả danh là người bán hàng nhắn tin qua messenger yêu cầu người mua vào đường link do mình cung cấp. Người truy cập buộc phải điền đầy đủ các nội dung theo yêu cầu và cuối cùng bị chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội.

Công an khám xét tụ điểm phạm tội. Ảnh: Công an cung cấp

Khi chiếm được tài khoản cá nhân, chúng chia nhau đọc các đoạn chat của bị hại với người thân, bạn bè để thu thập thói quen sinh hoạt, độ gắn kết của các mối quan hệ. Tiếp đến, nhóm này nhắn tin cho bạn bè, người thân của nạn nhân để xin, vay hoặc nhờ chuyển tiền hộ.

Nếu có người đồng ý chuyển tiền, Quyền và đồng bọn mua tài khoản ngân hàng có tên trùng với tên Facebook của người bị chiếm đoạt để cung cấp. Từ đó khiến cho các bị hại mất cảnh giác.

Quyền khai, tài khoản ngân hàng được mua qua Telegram của một người lạ có "nick name" là Auto Bank. Nhận tiền xong, chúng lập tức cắt liên lạc. Tiền chiếm đoạt được chuyển lòng vòng qua nhiều tài khoản khác nhau, rồi chuyển qua tiệm cầm đồ, cửa hàng dịch vụ chuyển tiền. Đích đến cuối cùng là tài khoản của Quỳnh và chia nhau tiêu xài.

Bước đầu, công an xác định, đường dây của vợ chồng Quyền đã chiếm đoạt Facebook, Zalo để lừa hơn 50 tỷ đồng của hàng loạt người.