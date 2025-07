Sân bay trọng yếu Ukraine nghi trúng tên lửa mang đầu đạn chùm

Ukraine nói Nga tập kích nước này bằng 324 UAV và 7 tên lửa, video hiện trường cho thấy căn cứ không quân Starokostiantyniv dường như trúng đầu đạn chùm.

Bộ tư lệnh không quân Ukraine hôm nay cho biết Nga đã tập kích nước này bằng 4 tên lửa hành trình Kh-101 phóng từ máy bay, 3 tên lửa đạn đạo siêu vượt âm Kinzhal cùng 324 máy bay không người lái (UAV) tự sát và mồi nhử, với hướng tấn công chính là thành phố Starokostiantyniv thuộc tỉnh Khmelnitsky ở miền tây.

"Các đơn vị phòng không đã bắn hạ hoặc gây nhiễu được 311 mục tiêu, gồm 309 UAV và hai tên lửa hành trình Kh-101. Hai tên lửa khác và 15 UAV đánh trúng ba khu vực, mảnh vỡ từ các phi cơ bị bắn hạ cũng rơi xuống một số địa điểm. Loạt tên lửa Kinzhal không tới được mục tiêu", cơ quan này tuyên bố.

Nga tập kích lớn Ukraine, nghi nhắm vào căn cứ trọng yếu Vụ nổ nghi là xảy ra tại căn cứ Starokostiantyniv trong đòn tập kích của Nga rạng sáng 28/7. Video: X/AMK Mapping

Tờ Kyiv Independent của Ukraine nói rằng thủ đô Kiev đã bị rung chuyển bởi loạt vụ nổ diễn ra từ tối 27/7 đến rạng sáng nay. Tymur Tkachenko, lãnh đạo cơ quan quân sự Kiev, cho biết ít nhất 8 người đã bị ở thương, trong đó có một trẻ em.

Andrii Raikovych, tỉnh trưởng Kirovograd, thông báo ít nhất 9 vụ nổ cũng đã xảy ra ở thành phố Kropyvnytsky thuộc vùng này.

AMK Mapping, tài khoản trên X chuyên theo dõi dữ liệu tình báo nguồn mở về chiến sự, cho biết khoảng 8 tên lửa Kh-101, ba quả Kinzhal và 12 UAV tự sát Geran-2 đã đánh trúng căn cứ không quân Starokostiantyniv ở thành phố cùng tên.

Video do tài khoản này đăng kèm cho thấy những vụ nổ ở khu vực sân bay Starokostyantyniv, nghi do hai tên lửa Kh-101 mang đầu đạn chùm gây ra. "Đây dường như là lần đầu xuất hiện video ghi lại một cuộc tập kích vào căn cứ Starokostiantyniv và khu vực lân cận, do những hình ảnh trước đây thường bị kiểm duyệt gắt gao", AMK Mapping cho hay.

Theo Kyiv Independent, giới chức Ukraine thường không tiết lộ hậu quả sau những cuộc tấn công của Nga nhằm vào mục tiêu quân sự và cơ sở chiến lược, nên khó đánh giá đầy đủ thiệt hại và thương vong liên quan.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin.

Vị trí Starokostiantyniv. Đồ họa: RYV

Sân bay Starokostiantyniv là một trong những cơ sở trọng yếu của không quân Ukraine, nơi đóng quân của phi đội cường kích Su-24 mang tên lửa Storm Shadow/SCALP-EG và căn cứ chính của tiêm kích F-16. Nga từng nhiều lần tấn công căn cứ Starokostiantyniv sau khi chiến sự bùng phát, cường độ tập kích ngày càng tăng kể từ lúc Ukraine nhận máy bay F-16 hồi tháng 8/2024.

Đòn tập kích của Nga diễn ra vài ngày sau khi Moskva và Kiev tiến hành vòng đàm phán thứ ba tại Thổ Nhĩ Kỳ. Cuộc đàm phán kết thúc mà không có thỏa thuận ngừng bắn.

Phạm Giang (Theo Reuters, Kyiv Independent, Ukrainska Pravda)