Sân bay quốc tế thêm cơ hội cho du lịch Đông TP HCM

Sân bay Long Thành mở rộng năng lực kết nối quốc tế, rút ngắn thời gian di chuyển và tạo động lực tăng trưởng mới cho du lịch phía Đông TP HCM.

Theo số liệu từ Cục Thống kê, 9 tháng đầu năm nay, Việt Nam đón hơn 15,4 triệu lượt khách quốc tế, trong đó 85,1% di chuyển bằng đường hàng không; 13,5% qua đường bộ và 1,4% bằng đường biển. Tỷ lệ này cho thấy hàng không luôn là kênh đóng vai trò cầu nối chính giữa du khách quốc tế và điểm đến trong nước, đặc biệt là các vùng ven biển và địa phương gần với sân bay.

Sân bay Long Thành dần hoàn thiện. Ảnh: Quỳnh Trần - Phước Tuấn

Thực tế tại nhiều quốc gia trong khu vực cũng cho thấy những vùng gần sân bay thường phát triển du lịch mạnh hơn. Tại Thái Lan, các sân bay Suvarnabhumi, Phuket hay Chiang Mai vừa là trục giao thông quan trọng, còn tạo động lực cho hệ sinh thái du lịch - từ lưu trú, ẩm thực đến dịch vụ trải nghiệm. Ở Indonesia, số liệu tháng 11/2025 cho biết nước này đón 11,43 triệu khách quốc tế trong 9 tháng đầu năm. Sân bay quốc tế Ngurah Rai đóng vai trò "cửa ngõ" đưa lượng lớn du khách đến Bali, qua đó thúc đẩy mạnh các hoạt động nghỉ dưỡng, vận chuyển và trải nghiệm văn hóa - ẩm thực.

Các chuyên gia đánh giá, tại Việt Nam, cùng với sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất, sắp tới du lịch Việt được kỳ vọng sẽ "cất cánh" cùng sân bay Long Thành. Cảng hàng không này dự kiến có công suất phục vụ 25 triệu lượt khách trong giai đoạn 1, 50 triệu lượt khách trong giai đoạn 2 và giai đoạn cuối cùng sẽ giúp sân bay có khả năng phục vụ 100 triệu lượt khách mỗi năm.

Bất động sản nghỉ dưỡng tại khu vực Long Hải. Ảnh: Charm Group

Sân bay là hạ tầng di chuyển, động lực mở lối cho các điểm đến ven biển, ngoại ô hay địa phương còn nhiều dư địa phát triển tiếp cận thị trường khách quốc tế. Khi thời gian di chuyển được rút ngắn, các địa phương gần sân bay có điều kiện nâng cấp dịch vụ, thu hút đầu tư và kéo dài thời gian lưu trú của du khách, từ đó tạo nền tảng phát triển du lịch theo chiều sâu thay vì phụ thuộc đơn thuần vào tài nguyên tự nhiên.

Khi sân bay Long Thành đi vào hoạt động, khu vực phía Đông Nam TP HCM gồm Long Hải, Vũng Tàu và Hồ Tràm được đánh giá là cụm điểm đến có khả năng hưởng lợi trực tiếp. Với đặc điểm nằm trong phạm vi di chuyển ngắn từ sân bay, cụm du lịch này đáp ứng đúng nhu cầu của du khách quốc tế là lựa chọn địa điểm gần cửa ngõ hàng không để tối ưu thời gian nghỉ dưỡng.

Trong nhóm điểm đến này, Long Hải có nhiều lợi thế. Dù có lịch sử phát triển lâu đời, khu vực vẫn giữ được cảnh quan hoang sơ và nhịp sống yên bình. Sự kết hợp giữa biển, núi và các giá trị văn hóa địa phương từ làng chài, di tích văn hóa, lịch sử tạo nên hệ sinh thái điểm đến có chiều sâu mà khách quốc tế thường tìm kiếm.

Bên cạnh việc nghỉ dưỡng tại các resort biển cao cấp, du khách có thể kết hợp nhiều hoạt động như tham quan di tích, tìm hiểu đời sống làng chài, leo núi, thưởng thức ẩm thực bản địa... mà không phải di chuyển quá xa. Hạ tầng kết nối ngày càng hoàn thiện cũng là yếu tố củng cố thêm lợi thế cho Long Hải. Các tuyến đường ven biển đã và đang được nâng cấp, quy hoạch cao tốc liên vùng giúp rút ngắn thời gian từ sân bay Long Thành về Long Hải xuống khoảng 40-45 phút.

Dự án Charm Resort Long Hải. Ảnh: Charm Group

Trong tổng thể ấy, Charm Resort Long Hải là dự án được đánh giá có khả năng đón đầu rõ rệt. Từ dự án, khách hàng chỉ mất khoảng 45 phút di chuyển từ sân bay, Long Hải phù hợp với nhóm khách quốc tế ưu tiên điểm đến ven biển gần cửa ngõ hàng không.

Charm Resort Long Hải đang trong giai đoạn hoàn thiện, bàn giao vào tháng 12 và chuẩn bị vận hành. Hệ tiện ích, không gian resort và dịch vụ được quy hoạch đồng bộ theo tiêu chuẩn quốc tế, cùng đơn vị quản lý chuyên nghiệp Vienna House by Wyndham, tạo điều kiện để dự án đón khách ngay khi sân bay Long Thành trở thành cửa ngõ quốc tế.

Đồng thời, việc Long Hải có tài nguyên văn hóa bản địa đặc sắc từ làng chài, di tích văn hóa, lịch sử... cho phép Charm Resort Long Hải tích hợp thêm nhiều trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú và tăng giá trị khai thác thương mại. Chủ đầu tư dự án đánh giá, nếu các dự án như Charm Resort Long Hải được triển khai hiệu quả, Long Hải sẽ là điểm đến "gần sân bay", "bến du lịch cao cấp" dành cho khách quốc tế và nội địa trong tương lai.

