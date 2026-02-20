Sân bay Phú Quốc liên tục lập kỷ lục số chuyến bay

Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc đón 2.044 chuyến bay quốc tế từ ngày 1/1 đến 19/2 - giai đoạn sau khi bàn giao cho Sun Group.

Trong những ngày cao điểm, số chuyến quốc tế đạt 47 chuyến mỗi ngày. Riêng ngày 14/2, cảng ghi nhận 50 chuyến bay quốc tế trong một ngày, với hơn 18.000 lượt hành khách quốc tế. Đơn vị cho biết, con số này là mức khai thác quốc tế cao nhất kể từ khi đi vào hoạt động năm 2012. Đến ngày 18/2 (mùng 2 Tết), sân bay đón tổng cộng 93 chuyến bay đến, gồm 47 chuyến nội địa và 46 chuyến quốc tế. Tổng lượng hành khách trong ngày đạt gần 31.000 lượt.

Tính chung từ 27 tháng Chạp đến mùng ba Tết (âm lịch), cảng phục vụ 502 chuyến bay với 166.217 lượt hành khách, trong đó khách quốc tế chiếm tới 60%. Các tuyến Hà Nội và TP HCM duy trì tần suất cao, đồng thời, thị trường quốc tế tiếp tục tăng trưởng mạnh.

Khách quốc tế tới Phú Quốc dịp Tết. Ảnh: Sun Group

Ông Nguyễn Bá Quân - Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, Công ty Cổ phần Cảng hàng không Mặt Trời, Tập đoàn Sun Group, cho biết đã xác định kiểm soát vận hành từ trước dịp cao điểm.

Trước Tết Nguyên đán, cảng xây dựng phương án khai thác theo hướng đồng bộ và linh hoạt. Đơn vị tăng cường nhân sự, phương tiện và trang thiết bị, rà soát toàn bộ hạ tầng và quy trình vận hành để điều chỉnh theo lưu lượng thực tế. Đồng thời, cảng tập trung phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng. Từ giai đoạn chuẩn bị, đơn vị chủ trì các cuộc họp thống nhất phương án khai thác với Cảng vụ hàng không tại Phú Quốc, Hải quan quốc tế Phú Quốc, Công an cửa khẩu (A08), Kiểm dịch Y tế Quốc tế, Đài kiểm soát không lưu và các hãng hàng không.

Theo ông Quân, việc chuyển giao không làm gián đoạn hoạt động, ngược lại là cơ hội để đơn vị tiếp cận theo tư duy chủ động hơn, chuẩn hóa quy trình và nâng cao năng lực điều hành. "Sự phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị là nền tảng quan trọng bảo đảm an ninh, an toàn và chất lượng phục vụ trong điều kiện sản lượng tăng cao", ông Quân nói.

Hành khách check-in chuyến bay Sun PhuQuoc Airways. Ảnh: Sun Group

Tại các khu vực dễ phát sinh ùn tắc như quầy check-in, khu soi chiếu an ninh và băng chuyền hành lý, quy trình được tổ chức lại theo hướng phân luồng rõ ràng, bố trí tăng cường nhân sự theo từng khung giờ cao điểm, từ đó, kiểm soát thời gian chờ đợi.

Song song với công tác điều hành, Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao trải nghiệm hành khách. Đơn vị bổ sung và mở rộng hệ thống Wi-Fi, tín hiệu 4G/5G; nâng cấp màn hình hiển thị thông tin chuyến bay; tối ưu kết nối các quầy check-in và băng chuyền hành lý. Từ ngày 1/1, sân bay cũng áp dụng thu phí tự động không dừng tại khu vực ra vào sân bay, góp phần giảm ùn tắc và nâng cao hiệu quả điều tiết phương tiện.

Khu vực check-in phục vụ khách dịp Tết. Ảnh: Sun Group

Theo ông Quân, đơn vị chú trọng trải nghiệm của khách hàng. Do đó, không gian nhà ga được yêu cầu duy trì sạch sẽ, ngăn nắp và trang trí đón Tết đồng bộ, tạo cảm giác thân thiện.

Chị Minh Anh, hành khách trên chuyến bay về Hà Nội sáng mùng 4 Tết, chia sẻ khá bất ngờ vì sân bay đông nhưng làm thủ tục nhanh, không phải chờ lâu. "Không gian Tết được trang trí đẹp, nhân viên thân thiện nên cảm giác rất thoải mái", chị nói.

"Tôi ấn tượng với sự nhộn nhịp, không gian sạch sẽ và tổ chức rất tốt tại sân bay Phú Quốc", Kim Ye Jun (Hàn Quốc) cho hay.

Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc. Ảnh: Sun Group

Khả năng vận hành dịp Tết này cũng là cơ hội để Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc thể hiện năng lực tổ chức khai thác trong giai đoạn mới, hướng tới APEC 2027 khi dự kiến 10.000 - 12.000 lãnh đạo cấp cao các nước, doanh nghiệp thế giới quy tụ về Phú Quốc.

Nhật Lệ