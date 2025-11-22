Sân bay Phú Quốc hoàn thành nhiều hạng mục trong năm 2026

Đường băng số 2, nhà ga VIP (dành cho nguyên thủ) đang tăng tốc thi công, hoàn thành giữa năm 2026, trong khi nhà ga T2 vận hành quý I/2027, sẵn sàng phục vụ APEC.

Báo cáo đoàn công tác Trung ương ngày 19 và 20/11, lãnh đạo tỉnh An Giang cho biết dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc là một trong 7 dự án đạt và vượt tiến độ. Trong đó, công trình trọng điểm phục vụ APEC 2027 do Sun Group làm nhà đầu tư, hoàn thành nhiều hạng mục từ năm 2026.

Từ tháng 7 năm nay, đường băng số 2, nhà ga VIP và nhà ga T2 đã được thi công đồng loạt. Theo báo cáo của nhà đầu tư, sau bốn tháng, khối lượng thi công nhà ga T2 đã lên đến tầng 4. Dự kiến đến hết năm 2025, nhà ga T2 sẽ hoàn thành 85% kết cấu thô, nhà ga VIP sẽ đạt 100% kết cấu thô, 100% kết cấu thép, 100% MEP (cơ khí, điện, nước).

Dự án sân bay Phú Quốc thời điểm tháng 11/2025. Ảnh: Sun Group

Theo kế hoạch, đường cất hạ cánh số 2 sẽ hoàn thành tháng 6/2026. Nhà ga VIP hoàn tất từ tháng 10/2026. Nhà ga T2 đưa vào sử dụng quý I/2027. Toàn dự án dự kiến hoàn tất sau 18 tháng thi công - tốc độ nhanh hàng đầu ngành hàng không.

Phát biểu trong buổi làm việc cùng UBND tỉnh An Giang ngày 19/11, Phó Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Chí Dũng ghi nhận những nỗ lực của tỉnh, đặc khu Phú Quốc và đánh giá cao các nhà đầu tư, nhà thầu khi triển khai dự án.

"Hai dự án do Tập đoàn Sun Group làm nhà đầu tư bao gồm dự án Cảng Hàng không và Trung tâm hội nghị APEC đang triển khai rất tốt. Cứ hai tháng kiểm tra đã thấy sự khác biệt lớn. Như vậy có thể yên tâm về tiến độ", Phó Thủ tướng nói.

Dự án mở rộng sân bay Phú Quốc có tổng vốn gần 22.000 tỷ đồng, quy mô 1.050 ha. Theo phương án được phê duyệt, sân bay đạt cấp 4E theo tiêu chuẩn ICAO, có khả năng tiếp nhận máy bay thân rộng như Boeing 747, 787 và Airbus A350, nâng công suất lên 20 triệu khách mỗi năm (gấp 4,5 lần hiện tại).

Phối cảnh nhà ga T2. Ảnh: Sun Group

Dự án gồm mở rộng đường băng số 1 và xây mới đường băng số 2, lần lượt dài 3.300 và 3.500 m, mở rộng sân đỗ lên hơn 120 vị trí, trong đó 71 vị trí đấu nối trực tiếp với ống lồng. Nhà ga hành khách T2 được thiết kế lấy cảm hứng từ hình tượng chim Phượng Hoàng lửa - biểu trưng cho sức mạnh và sự tái sinh. Nhà ga VIP có diện tích xây dựng 6.000 m2, do kiến trúc sư người Italy - Marco Casamonti, "cha đẻ" của công trình Cầu Hôn thiết kế, lấy cảm hứng từ hình ảnh cá đại bàng biển. Nhà ga VIP sẽ là nơi đón tiếp các nguyên thủ quốc gia trong APEC 2027.

Cảng hàng không Phú Quốc cũng sẽ áp dụng các công nghệ như sinh trắc học cho hành trình không chạm, hệ thống xử lý hành lý ICS, tự động hóa bãi đỗ và ống lồng điều khiển từ xa. Mục tiêu là đưa thời gian làm thủ tục xuống còn 15-20 giây mỗi hành khách. Sau khi hoàn thành, dự án được tư vấn vận hành bởi Changi Airport Group (Singapore).

Nhà ga VIP - nơi đón tiếp đoàn nguyên thủ tại APEC 2027. Ảnh: Sun Group

Tiến độ thi công nhanh của dự án được kỳ vọng tạo động lực cho mục tiêu đón APEC 2027, đồng thời tăng năng lực hạ tầng cho Phú Quốc - một trong các cực phát triển mới của tỉnh An Giang sau sắp xếp đơn vị hành chính. Khi hoàn thành, sân bay sẽ đóng vai trò quan trọng cho chiến lược phát triển kinh tế biển, du lịch, thương mại và dịch vụ của khu vực.

Hoài Phương