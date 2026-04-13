Sân bay Phú Quốc đón hơn 2,2 triệu khách trong quý I/2026

Sân bay Phú Quốc phục vụ hơn 2,27 triệu lượt khách trong 3 tháng đầu năm, tăng 147% so cùng kỳ, số chuyến cất hạ cánh đạt gần 13.800, tăng 153%.

Tăng trưởng ghi nhận ở cả hai phân khúc nội địa và quốc tế. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 1,2 triệu lượt, khách nội địa ghi nhận hơn 1,07 triệu lượt. Các thị trường trọng điểm như Hàn Quốc tiếp tục dẫn dắt phân khúc quốc tế, còn trục nội địa TP HCM - Phú Quốc duy trì tỷ trọng lớn trong tổng lưu lượng.

Trong điều kiện vận hành mật độ cao, sân bay vẫn đảm bảo hoạt động thông suốt, không xảy ra tình trạng quá tải cục bộ - yếu tố thường gặp trong mùa cao điểm.

Hành khách làm thủ tục tại sân bay Phú Quốc. Ảnh: Sun Group

Theo đại diện Sun Group, kết quả này phản ánh cách tiếp cận mới trong vận hành sân bay, khi hạ tầng không chỉ đóng vai trò trung chuyển mà gắn trực tiếp với dòng chảy du lịch của điểm đến. Phú Quốc với vai trò trung tâm du lịch đang tăng tốc, đòi hỏi sân bay vừa đáp ứng công suất vừa thích ứng linh hoạt với tính mùa vụ và biến động nhu cầu.

Ngay sau khi tiếp nhận vận hành sân bay Phú Quốc từ 1/1 năm nay, Sun Group triển khai nhiều giải pháp nâng chất lượng dịch vụ. Hệ thống Wi-Fi được phủ toàn bộ nhà ga; tín hiệu 4G/5G tăng cường; màn hình hiển thị thông tin chuyến bay được bổ sung và tối ưu giao diện; thủ tục bay bằng sinh trắc học được áp dụng. Hình thức thu phí tự động không dừng tại khu vực ra vào sân bay cũng được triển khai nhằm giảm ùn ứ phương tiện giờ cao điểm. Công tác vệ sinh được duy trì đồng bộ, liên tục nâng cấp.

Du khách nhận hành lý tại sân bay. Ảnh: Sun Group

Từ ngày 17/4, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc dự kiến triển khai mô hình làm thủ tục hàng không tại khách sạn nhằm nâng cao trải nghiệm thuận tiện cho khách. Theo đó, hành khách có thể hoàn tất check-in và nhận thẻ lên máy bay trước khi ra sân bay. Hành lý ký gửi được tiếp nhận tại khách sạn và vận chuyển thẳng đến sân bay theo quy trình tiêu chuẩn.

Khu nghĩ dưỡng New World Phu Quoc Resort. Ảnh: Sun Group

Giai đoạn đầu, dịch vụ triển khai tại khách sạn La Festa Phu Quoc Curio Collection by Hilton và New World Phu Quoc Resort, dành cho hành khách của Sun PhuQuoc Airways. Khách lưu trú tại khu vực Sunset Town và Bãi Khem cũng có thể sử dụng dịch vụ. Mô hình dự kiến mở rộng trong thời gian tới, góp phần rút ngắn thời gian làm thủ tục cho hành khách thay vì phải đến sân bay từ sớm.

Song song với vận hành, các bước chuẩn bị cho giai đoạn phát triển tiếp theo được đẩy nhanh. Việc ký kết hợp tác chiến lược với Changi Airports International vào tháng 3, đánh dấu bước đi hướng tới đưa tiêu chuẩn vận hành 5 sao vào Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, định hình mô hình "sân bay điểm đến" với trải nghiệm xuyên suốt.

Khu vực làm thủ tục tự động hiện đại của sân bay Phú Quốc. Ảnh: HOK

Dự án mở rộng sân bay Phú Quốc quy mô hơn 1.050 ha cũng đang được triển khai. Kết cấu phần thô nhà ga T2 đạt khoảng 85% và chuyển sang giai đoạn lắp dựng kết cấu thép mái. Nhà ga VIP hoàn thành 100% phần thô, kết cấu mái đạt khoảng 60%, tiến nhanh về giai đoạn hoàn thiện.

Khi hoàn thành, công suất sân bay dự kiến đạt 24 triệu hành khách mỗi năm và có thể mở rộng lên 50 triệu trong dài hạn, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng du lịch và phục vụ các sự kiện quốc tế lớn như APEC 2027.

Đầu quý II/2026, Sun Group tiếp tục ký thỏa thuận hợp tác với SITA nhằm bổ sung hạ tầng số, hướng tới mô hình xác minh và làm thủ tục hành khách tự động tại Đông Nam Á. Các giải pháp tự động hóa và sinh trắc học sẽ từng bước triển khai từ kiosk làm thủ tục, khu vực tự gửi hành lý đến cổng lên máy bay tự động, giúp rút ngắn thời gian chờ và nâng cao hiệu quả khai thác.

Các hoạt động được kỳ vọng giúp sân bay Phú Quốc định hình thành sân bay kiểu mẫu, phục vụ tăng trưởng du lịch và nâng vị thế điểm đến của đảo ngọc.

Thái Anh