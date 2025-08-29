Sân bay Nhật trông ngóng khách sau tiên tri thảm họa từ truyện tranh

Sân bay Takamatsu ở tỉnh Kagawa vẫn lao đao vì mất khách du lịch sau "dự đoán động đất" từ truyện tranh (manga) dù lời tuyên đoán đó không thành sự thật.

Một tháng sau khi tin đồn về trận "siêu động đất" lan truyền từ bộ manga nổi tiếng, sân bay Takamatsu, tỉnh Kagawa, vẫn chật vật trong việc thu hút khách du lịch trở lại, đặc biệt là du khách từ Hong Kong.

Trong cuộc họp Hội đồng Rà soát Hoạt động Sân bay Takamatsu hôm 25/8, giới chức cho biết lượng khách bay từ Hong Kong đến sân bay đã sụt giảm 31% sau khi lan truyền tin đồn, và đến nay vẫn chưa phục hồi. Các chuyến bay bị dừng trước tháng 7 cũng chưa được khôi phục.

Sân bay Takamatsu ở tỉnh Kagawa. Ảnh: Handout

Nguồn gốc tin đồn xuất phát từ The Future I Saw (Tương lai tôi đã thấy), bộ manga của tác giả Ryo Tatsuki. Phiên bản tái bản năm 2021 của cuốn sách (xuất bản lần đầu năm 1999) dự đoán Nhật Bản sẽ hứng chịu một "đại động đất" vào ngày 5/7 năm nay.

Chủ tịch sân bay Takamatsu, Yoshiki Obata, cho biết tình hình suy giảm còn ảnh hưởng tới các chuyến bay từ Hàn Quốc và Trung Quốc đại lục, đồng thời cảnh báo xu hướng này có thể kéo dài nếu lo ngại vẫn tiếp diễn.

Độ lan truyền của tin đồn thực sự rất lớn, theo nhận định từ các chuyên gia. Theo khảo sát của ứng dụng hỗ trợ mua sắm Payke (hướng tới khách nước ngoài tại Nhật Bản) với 5.000 người dùng, 93% người từng nghe về tin đồn này. Trong số gần 3.400 người dự định đến Nhật vào tháng 7 hoặc 8, có 11% đã hủy hoặc hoãn chuyến đi.

Tại Hong Kong, tỷ lệ hủy chuyến gần gấp đôi, lên tới 20,8%. Nhu cầu sụt giảm đã buộc Hong Kong Airlines và Greater Bay Airlines (đều khai thác các đường bay tới các thành phố nhỏ của Nhật) phải tạm ngừng một số chuyến và điều chỉnh lịch bay.

"Những đồn đoán về động đất chắc chắn đang tác động tiêu cực đến du lịch Nhật Bản và sẽ tạm thời kìm hãm đà tăng trưởng," chuyên gia phân tích hàng không Eric Zhu nhận định. Khách du lịch đang chọn cách thận trọng, đặc biệt khi họ còn nhiều lựa chọn ngắn hạn khác trong khu vực.

Tháng 7 trôi qua mà không có sự cố nào - trận động đất lớn nhất gần đó chỉ là một trận 8,8 độ ngoài khơi bán đảo Kamchatka (Nga) hôm 30/7 - nhưng du khách vẫn quay lại rất chậm, nhất là ở các điểm đến vùng nông thôn.

Nhật Bản đón kỷ lục 3,4 triệu lượt khách quốc tế trong tháng trước, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, lượng khách từ các thị trường lớn đều giảm như Hong Kong (giảm gần 40%), Hàn Quốc (giảm 10%).

Sóng thần do trận động đất lớn ở vùng đông bắc Nhật Bản đã nhấn chìm nhiều ngôi nhà tại thành phố Natori, tỉnh Miyagi, ngày 11/3/2011. Ảnh: Kyodo

Cơ quan du lịch Nhật Bản cho rằng nguyên nhân đến từ việc gián đoạn chuyến bay do bão và "tin đồn trên mạng xã hội" liên quan đến động đất. Họ cho biết sẽ tiếp tục phân tích xu hướng thị trường và triển khai các chiến dịch quảng bá chiến lược ở nước ngoài.

Phản ứng trên mạng xã hội trước tình cảnh của sân bay đa phần là ủng hộ. Một người bình luận: "Có lẽ chỉ vì trời nóng quá thôi. Trời mát hơn họ sẽ lại đến". Người khác cho rằng đó là "điều tốt" để tạm nghỉ ngơi khỏi tình trạng quá tải du lịch.

Vị trí của Nhật Bản trên "Vành đai lửa Thái Bình Dương" - khu vực hình móng ngựa tập trung hoạt động kiến tạo địa chất - khiến nước này đặc biệt dễ tổn thương trước động đất và phun trào núi lửa. Hiệp hội Địa lý Quốc gia Mỹ ước tính khoảng 90% động đất toàn cầu xảy ra dọc vành đai này, nơi cũng tập trung ba phần tư số núi lửa đang hoạt động trên trái đất.

Anh Minh (Theo SCMP)