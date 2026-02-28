Sân bay Mỹ muốn 'cấm đồ ngủ và dép Crocs'

Sân bay quốc tế Tampa bang Florida muốn loại bỏ tình trạng lộn xộn về cách ăn mặc, phê phán hành khách mặc đồ ngủ và dép Crocs.

Sân bay Quốc tế Tampa khiến mạng xã hội "bùng nổ" hôm 26/2 sau khi tài khoản X chính thức của họ viết về "tình trạng xuống cấp về thời trang" đang diễn ra ở các sảnh của sân bay.

"Chúng tôi đã thấy đủ và đã chịu đủ rồi. Đã đến lúc cấm đồ ngủ (pijama) tại sân bay quốc tế Tampa", bài đăng viết. Trang mạng xã hội này cũng cho hay họ từng đưa thông tin về việc "cấm những đôi dép lê Crocs".

Đồ ngủ và dép lê tại sân bay Tampa. Ảnh: NYPost

Dù sau đó đại diện sân bay quốc tế Tampa khẳng định nội dung chỉ mang tính dí dỏm, châm biếm nhằm tăng tương tác và tri ân những người theo dõi yêu thích sự hài hước. Nhưng thực tế cho thấy họ đang muốn gửi đi một thông điệp rõ ràng: khôi phục sự lịch sự và văn minh trong môi trường sân bay.

Chiến dịch "bài trừ đồ ngủ" là một thử nghiệm phản ứng xã hội hay một tuyên ngôn thời trang nghiêm túc, và có một điều chắc chắn: năm 2026, cần phải thay đổi, không chỉ trên không mà ngay ở nhà ga. Và màn công kích mang tính đùa vui của Tampa không phải không có cơ sở.

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Mỹ Sean Duffy cũng đã kêu gọi người Mỹ nâng cao tính lịch thiệp khi đi lại kể từ mùa du lịch cao điểm dịp Lễ Tạ ơn vào tháng 11/2025.

"Chúng ta đang chứng kiến sự xuống cấp về tính lịch sự tại các địa điểm công cộng. Chúng ta không thể ban hành luật, cũng không thể ép buộc", ông Duffy nói. Dù vậy, ông vẫn đưa ra lời kêu gọi chúng ta hãy cố gắng đừng mang dép lê và đồ ngủ khi đến đây. Ông cho rằng việc ăn mặc chỉn chu hơn để có thể âm thầm tạo ra sự thay đổi trong cách ứng xử.

"Dù chỉ là một chiếc quần jeans và một chiếc áo phông cũng đủ để lịch sự. Tôi khuyến khích mọi người có thể ăn mặc chỉnh tề hơn. Điều này cũng sẽ khiến tất cả chúng ta cư xử với nhau tốt hơn", ông nói thêm.

Nhưng cũng có nhiều ý kiến trái chiều về việc này. "Ai chứ, ai quan tâm đến tôi mặc gì ở sân bay. Đằng nào thì nhân viên cũng lục hết đồ của tôi và khám người tôi?" một người viết bên dưới bài đăng. "Họ đâu quan tâm tôi mặc gì trên chuyến bay, nơi tôi sẽ bị nhồi nhét cùng đám đông", một người khác chia sẻ.

Bộ Giao thông Vận tải Mỹ từng phát động một chiến dịch mang tên "The Golden Age of Travel Starts with You" (Kỷ nguyên vàng của du lịch bắt đầu từ bạn), khơi gợi sự hoài niệm về thời kỳ mà việc đi máy bay được xem là dịp đặc biệt, thay vì chỉ là sự bất tiện và chịu đựng như hiện nay.

Tâm Anh (theo NYPost)