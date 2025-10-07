Sân bay Mỹ không có kiểm soát không lưu vì chính phủ đóng cửa

Thống đốc California Newsom cho biết một sân bay đông đúc ở bang này không có kiểm soát không lưu trong khoảng 6 tiếng, hệ quả của việc chính phủ Mỹ đóng cửa.

"Cảm ơn @realDonaldTrump! Sân bay Burbank không có kiểm soát viên không lưu nào từ 16h15 đến 22h ngày 6/10 vì chính phủ của ông ấy đóng cửa", Thống đốc Gavin Newsom ngày 6/10 viết trên mạng xã hội X, nhắc tới Tổng thống Donald Trump.

Cơ quan Hàng không Liên bang (FAA), đơn vị quản lý hoạt động bay ở Mỹ, cho biết các chuyến bay khởi hành từ sân bay Hollywood Burbank, kết nối Los Angeles với phần còn lại của đất nước, đã bị hoãn khoảng hai tiếng rưỡi.

Sân bay Hollywood Burbank hồi năm 2022. Ảnh: AP

"Đài kiểm soát ở sân bay Burbank không có kiểm soát không lưu. Tốc độ xử lý giảm do thiếu nhân sự", FAA viết trong một khuyến cáo.

Kênh truyền hình ABC7 cho hay phóng viên của họ đã nói chuyện với các nhân viên tại sân bay Burbank và được xác nhận việc đài kiểm soát không lưu không có nhân sự. Họ cho hay nhiệm vụ tại đây tạm thời được xử lý bởi một đội ở San Diego, đội này sẽ trao đổi với phi công đến và rời đi khỏi sân bay.

Trong một tuyên bố gửi hãng thông tấn AFP, người phát ngôn sân bay Burbank cho biết "các hoạt động vẫn tiếp diễn". "Tuy nhiên, chúng tôi khuyên hành khách nên kiểm tra với hãng hàng không của mình trước khi đến sân bay để cập nhật khả năng bị hoãn hoặc hủy chuyến", thông báo có đoạn.

Sự việc xảy ra khi chính phủ Mỹ bước sang tuần thứ hai đóng cửa trên toàn quốc với việc đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ chưa thể giải quyết những bất đồng về ngân sách. Hầu hết nhân viên liên bang phải nghỉ không lương. Những người làm công việc thiết yếu, như kiểm soát không lưu, vẫn được yêu cầu tiếp tục làm việc, mặc dù không được trả lương cho đến khi chính phủ mở cửa trở lại.

Các nhà bình luận chính trị cho rằng việc hệ thống kiểm soát không lưu sụp đổ và nhân viên bắt đầu báo ốm khi không được trả lương chỉ còn là vấn đề thời gian.

Đảng Dân chủ vẫn từ chối cung cấp số phiếu mà đảng Cộng hòa cần để mở lại các cơ quan liên bang, trừ khi đạt được thỏa thuận về việc gia hạn những khoản trợ cấp chăm sóc sức khỏe "Obamacare" sắp hết hạn và đảo ngược một số khoản cắt giảm đối với các chương trình y tế theo "Đạo luật to đẹp" của Tổng thống Trump.

Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO) ước tính "Đạo luật to đẹp", được ký vào ngày 4/7, sẽ tước đi quyền lợi bảo hiểm y tế của 11 triệu người Mỹ, chủ yếu thông qua việc cắt giảm chương trình Medicaid dành cho các gia đình có thu nhập thấp.

Đảng Dân chủ cũng nói rằng 4 triệu sẽ mất bảo hiểm y tế vào năm tới nếu các khoản trợ cấp bảo hiểm y tế không được gia hạn, trong khi 24 triệu người Mỹ khác sẽ phải chịu phí bảo hiểm tăng gấp đôi.

Đảng Cộng hòa lập luận rằng những khoản trợ cấp y tế sắp hết hạn không liên quan gì đến việc duy trì hoạt động của chính phủ và có thể được xử lý riêng trước cuối năm.

Vũ Hoàng (Theo AFP)