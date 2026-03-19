Sân bay Mỹ kêu gọi quyên góp cho nhân viên an ninh làm việc không lương

Nhiều sân bay Mỹ kêu gọi người dân quyên góp để hỗ trợ các nhân viên an ninh TSA đang phải làm việc không lương do Bộ An ninh Nội địa đóng cửa một phần.

Tại nhiều sân bay trên khắp nước Mỹ, các chương trình hỗ trợ đã được triển khai khi khoảng 50.000 nhân viên Cơ quan An ninh Vận tải Mỹ (TSA) phải đi làm mà không được trả lương trong hơn một tháng qua vì chính phủ đóng cửa một phần, bắt nguồn từ chia rẽ tại quốc hội về ngân sách cho Bộ An ninh Nội địa (DHS).

Trong thời gian DHS chờ được cấp ngân sách trở lại, các nhân viên TSA, lực lượng được coi là "lao động thiết yếu", vẫn phải đi làm tại sân bay nhưng không được nhận lương.

Keylen Villagrana, nhân viên phòng quan hệ công chúng của sân bay Denver, bang Colorado, cho biết sân bay này đã nhận được hàng chục thẻ quà tặng từ người dân quyên góp để hỗ trợ các nhân viên TSA.

Dù vậy, nỗ lực vận động quyên góp thêm phức tạp khi mọi khoản hỗ trợ dành cho nhân viên TSA đều phải tuân thủ quy định liên bang. Họ không được phép nhận tiền mặt hoặc các loại thẻ có giá trị tương đương tiền mặt như thẻ quà tặng Visa. Giá trị mỗi thẻ quà tặng quyên góp cũng không được phép vượt quá 20 USD.

Nhân viên an ninh tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington, bang Virginia, ngày 13/3/2025. Ảnh: AFP

Tại sân bay Las Vegas, kho thực phẩm miễn phí dành cho nhân viên TSA đã được mở cửa. Amanda Mazzagatti, phát ngôn viên sân bay Las Vegas, cho biết kho thực phẩm là sự hỗ trợ thực tế và cần thiết đối với những nhân viên an ninh sân bay bị ảnh hưởng khi tình trạng đóng cửa kéo dài.

Từ đầu năm nay, đảng Dân chủ đã phản đối việc cấp thêm kinh phí cho các lực lượng thuộc DHS, bao gồm Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) và Cơ quan Hải quan và Biên phòng (CBP), hai đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện chiến dịch truy quét nhập cư và trục xuất hàng loạt của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Các thượng nghị sĩ đảng Dân chủ đã thúc đẩy một loạt dự luật nhỏ hơn nhằm tài trợ cho các cơ quan cụ thể trong DHS, như TSA, Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang (FEMA) và những cơ quan không liên quan đến việc thực thi nhập cư. Tuy nhiên, nỗ lực này lại vấp phải phản đối từ đảng Cộng hòa.

Bế tắc ngân sách hiện nay khiến một số nhân viên TSA chọn xin nghỉ hoặc báo ốm, khiến lực lượng soi chiếu thiếu hụt nghiêm trọng, làm tăng tình trạng xếp hàng chờ tại các khu kiểm tra an ninh ở sân bay.

"Quá nhiều hành khách phải xếp hàng chờ đợi tại các cổng an ninh và việc xử lý cực kỳ chậm chạp", CEO của nhiều hãng hàng không lớn như American Airlines, United Airlines và Delta Airlines viết trong bức thư ngỏ gửi quốc hội Mỹ. "Trước hết, các lãnh đạo nên lập tức đạt thỏa thuận về cấp ngân sách cho DHS. Sau đó, họ cần hành động để vấn đề này không bao giờ tái diễn".

Vào cuối năm 2025, việc chính phủ đóng cửa kéo dài 43 ngày đã dẫn đến tình trạng gián đoạn chuyến bay trên diện rộng và Cục Hàng không Liên bang (FAA) phải cắt giảm 10% số chuyến bay tại các sân bay lớn. CEO các hãng hàng không đã kêu gọi Mỹ ban hành luật đảm bảo tất cả nhân viên hàng không liên bang đều được trả lương kể cả trong giai đoạn chính phủ đóng cửa vì bế tắc ngân sách.

Hà Linh (Theo Guardian, Reuters)