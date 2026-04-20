Sân bay Long Thành bắt đầu tuyển lao động

Đồng NaiTổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa thông báo tuyển dụng lao động đợt đầu tiên làm việc tại sân bay Long Thành, dự kiến hoạt động cuối năm 2026.

Theo thông báo do quyền giám đốc cảng Nguyễn Xuân Phong gửi đến Sở Nội vụ và UBND các địa phương ở Đồng Nai trong đợt tuyển dụng đầu tiên của giai đoạn một, ACV cần nhân sự 7 vị trí gồm: chuyên viên an toàn hàng không; nhân viên an toàn; chuyên viên kiểm soát chất lượng dịch vụ; nhân viên lái xe, vận hành thiết bị mặt đất; nhân viên phòng cháy chữa cháy; nhân viên bảo trì, sửa chữa và vận hành trang thiết bị kỹ thuật.

Sân bay Long Thành dự kiến đưa vào hoạt động cuối năm 2026. Ảnh: Phước Tuấn

Ứng viên phải là công dân Việt Nam, có lý lịch rõ ràng, tốt nghiệp THPT trở lên, có kỹ năng soạn thảo văn bản, viết báo cáo và giao tiếp. Độ tuổi tối đa 30 hoặc 35 tùy vị trí; đồng thời phải đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, ngoại ngữ và chứng chỉ liên quan. Số lượng tuyển cụ thể chưa được công bố.

Dự án sân bay Long Thành có diện tích khoảng 5.000 ha, tổng vốn gần 336.630 tỷ đồng, là công trình trọng điểm quốc gia. Theo Cục Hàng không Việt Nam, khi khai thác giai đoạn một, sân bay cần khoảng 14.000 lao động.

Trước đó, tháng 8/2025, UBND tỉnh Đồng Nai phối hợp ACV tổ chức ngày hội tuyển dụng việc làm cho dự án. Giai đoạn đầu dự kiến tạo khoảng 3.000 việc làm; riêng ACV cần khoảng 1.400 vị trí, phần còn lại do các hãng hàng không và doanh nghiệp dịch vụ mặt đất tuyển dụng.

Phước Tuấn