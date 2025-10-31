Sân bay lớn nhất Litva lại tê liệt vì khí cầu buôn lậu

Giới chức Litva phải đóng cửa sân bay lớn nhất nước này trong nhiều giờ sau khi phát hiện khí cầu bay về phía cơ sở này.

"Dựa trên thông tin sơ bộ, chúng tôi quyết định hạn chế không phận do có khí cầu hướng về sân bay Vilnius", đại diện sân bay lớn nhất Litva cho biết hôm 30/10. Hoạt động tại cơ sở này bị đình trệ suốt nhiều giờ sau đó.

Litva ghi nhận 6 sự việc liên quan đến khí cầu trong tháng 10, khiến sân bay tại Vilnius và Kaunas phải dừng hoạt động, ảnh hưởng tới 142 chuyến bay và hơn 20.000 hành khách. Giới chức Litva nói rằng đó là những khí cầu buôn lậu thuốc lá bay từ Belarus sang, chỉ trích nước láng giềng không ngăn hành động này.

Sân bay Vilnius của Litva. Ảnh: Wikimedia

Litva ngày 29/10 thông báo đóng hai cửa khẩu biên giới cuối cùng còn mở với Belarus để đáp trả vụ khí cầu xâm nhập. 4 cửa khẩu khác bị Litva đóng vào năm 2023-2024 do lo ngại về an ninh sau khi xung đột Ukraine bùng phát.

"Chúng tôi sẽ đóng cửa biên giới trong một tháng và có thể gia hạn. Không thể không đáp trả những cuộc tấn công hỗn hợp nhằm vào Litva", Thủ tướng Inga Ruginiene nói.

Quyết định đóng cửa biên giới sẽ ảnh hưởng đến hàng nghìn lao động Belarus thường xuyên sang Litva làm việc, cũng như tác động tới những công ty Litva hợp tác với doanh nghiệp nước láng giềng, theo Thủ tướng Ruginiene.

Belarus bác bỏ cáo buộc của Litva và kêu gọi nước láng giềng tìm thủ phạm trong lãnh thổ của chính mình. "Các chính trị gia Litva quyết định tận dụng cơ hội và đổ lỗi cho Belarus, nhằm che đậy sự bất lực hoặc không sẵn lòng truy tìm thủ phạm", Bộ Ngoại giao Belarus cho biết.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, Reuters)