Sân bay Đức dừng hàng loạt chuyến bay vì drone

Sân bay Munich của Đức phải hủy, điều hướng hàng chục chuyến bay do phát hiện hàng loạt drone xuất hiện quanh khu vực.

Sân bay Munich ngày 3/10 xác nhận 17 chuyến bay dự kiến khởi hành tại đây đã bị hủy vào tối 2/10, ảnh hưởng tới gần 3.000 hành khách. 15 chuyến bay dự kiến hạ cánh xuống sân bay Munich cùng ngày cũng phải chuyển hướng tới sân bay ở các thành phố khác như Stuttgart, Nuremberg, Vienna và Frankfurt.

Phát ngôn viên cảnh sát Đức cho biết sân bay Munich hành động như vậy do phát hiện nhiều máy bay không người lái (drone) quanh khu vực. Đây là sự cố mới nhất trong loạt vụ gián đoạn hàng không vì drone ở châu Âu.

Hành khách nằm chờ ở sân bay Munich khi hàng loạt chuyến bay bị hủy hôm 2/10. Ảnh: Reuters

Chính quyền Đức đã tiến hành điều tra để xác định nguồn gốc của những chiếc drone gần sân bay. Trực thăng cảnh sát cũng được điều động, nhưng chưa nắm được thông tin chính xác về loại, số lượng drone.

Sự việc xảy ra trước thềm lễ hội bia Oktoberfest của Đức, nơi thu hút hàng trăm nghìn người đến Munich mỗi ngày. Đức đang trong tình trạng báo động cao về mối đe dọa từ drone, sau khi nhiều sân bay ở châu Âu như Copenhagen, Oslo và Warsaw từng phải tạm đóng cửa vì sự việc tương tự.

Chính quyền Đức trước đó đã cảnh báo về mối đe dọa ngày càng gia tăng từ drone, cho biết thêm rằng nhiều drone đã bay qua nước này hồi tuần trước, trong đó có các địa điểm quân sự và công nghiệp. Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrindt tuyên bố cần tìm ra những biện pháp ứng phó mới cho mối đe dọa này, trong đó có cả việc bắn hạ những chiếc drone lạ.

27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) cũng đã họp tại Copenhagen để thảo luận về việc tăng cường khả năng phòng thủ của khối bằng cách thiết lập "bức tường máy bay không người lái".

Ngọc Ánh (Theo AFP)