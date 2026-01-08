Nhà ga T2 sân bay quốc tế Yantai Penglai giành danh hiệu sân bay đẹp nhất thế giới năm 2025 tại giải thưởng kiến trúc Prix Versailles do UNESCO bảo trợ.

Danh hiệu sân bay đẹp nhất thế giới năm 2025 được Hội đồng giám khảo thế giới công bố và trao tặng vào ngày 5/12 tại trụ sở UNESCO, Paris trong khuôn khổ giải thưởng kiến trúc Prix Versailles, do UNESCO bảo trợ, tôn vinh những công trình xuất sắc trên toàn cầu.

Kết quả năm nay gây chú ý khi sân bay Changi (Singapore) tên tuổi quen thuộc nhiều năm liền không giữ vị trí dẫn đầu.

Toàn cảnh sân bay quốc tế Yantai Penglai. Ảnh: Shandong Internet Media Group

Theo ban tổ chức, các công trình được vinh danh ngoài đạt giá trị thẩm mỹ còn đáp ứng những tiêu chí khắt khe về phát triển bền vững, công năng sử dụng và khả năng phản ánh bản sắc văn hóa địa phương. Đứng đầu bảng xếp hạng là nhà ga T2 của sân bay quốc tế Yantai Penglai (Sơn Đông, Trung Quốc), công trình vừa đưa vào khai thác năm 2024.

Nhà ga T2 tại sân bay quốc tế Yantai Penglai được thiết kế nhằm tôn vinh cảnh quan ven biển và núi non của thành phố. Công trình do hãng kiến trúc Aedas thực hiện, phối hợp cùng CSWADI và viện thiết kế, nghiên cứu sân bay Thời đại mới (Thượng Hải). Phần mái uốn lượn lấy cảm hứng từ dãy núi Kunyu, trong khi trần nhà dạng sóng và hệ thống giếng trời gợi nhắc không gian biển đặc trưng của khu vực. Bên trong, các khoảng thông tầng xanh, không gian mở và ánh sáng tự nhiên tạo cảm giác thư thái cho hành khách.

Bên trong sân bay quốc tế Yantai Penglai. Ảnh: Shandong Internet Media Group

Nhà ga có tổng diện tích 167.000 m2, được bố trí hệ thống cửa ra máy bay linh hoạt và kết nối đường sắt tích hợp, góp phần tối ưu dòng di chuyển và nâng cao trải nghiệm sử dụng.

Xếp thứ hai là nhà ga T1 của sân bay Marseille Provence (Pháp). Nhà ga cao 22 m, nổi bật với sảnh trung tâm mới sử dụng nhiều mảng kính lớn và giếng trời khung nhôm đánh bóng, vừa tận dụng thông gió và đưa ánh sáng tràn ngập không gian nội thất. Khoảng 70% thép xây dựng tại công trình được tái chế, thể hiện định hướng phát triển bền vững.

Sân bay đẹp nhất thế giới năm 2025 Trải nghiệm sân bay quốc tế Yantai Penglai. Video: Baidu

Ga đến của sân bay Roland Garros trên đảo Réunion được vinh danh nhờ phần mở rộng sinh khí hậu rộng 13.000 m2, do AIA Life Designers thiết kế. Dự án được triển khai với sự hợp tác chặt chẽ cùng các doanh nghiệp địa phương. Trong đó, 91% khối lượng xây dựng do các công ty có trụ sở ngay trên đảo thực hiện, nhằm hỗ trợ kinh tế địa phương và mang đến một thiết kế thân thiện với môi trường.

Phát biểu về giải thưởng, Tổng thư ký Prix Versailles Jérôme Gouadain, cho rằng các sân bay ngày nay không chỉ là hạ tầng giao thông mà còn là biểu tượng của giao lưu quốc tế và di sản đương đại.

"Bên cạnh yêu cầu khắt khe về vận hành và môi trường, những công trình này hoàn toàn có thể trở thành tác phẩm mang giá trị thẩm mỹ, phản ánh văn hóa, ký ức và các giá trị chung của nhân loại trong bối cảnh toàn cầu nhiều thách thức", ông nhấn mạnh.

Ra đời từ năm 2015, Prix Versailles là giải thưởng kiến trúc thế giới được UNESCO và Liên minh Kiến trúc sư Quốc tế (UIA) bảo trợ. Giải thưởng tôn vinh những công trình xuất sắc nhất ở các hạng mục như sân bay, khách sạn, bảo tàng... dựa trên triết lý "kinh tế văn hóa".

Khác với các giải thưởng thuần túy về nghệ thuật, Prix Versailles đề cao sự hòa quyện giữa vẻ đẹp thẩm mỹ khắt khe với tính bền vững, hiệu quả công năng và khả năng phản ánh bản sắc văn hóa bản địa. Đây được coi là một trong những giải thưởng uy tín toàn cầu, góp phần định hình các chuẩn mực kiến trúc đương đại.

Tuấn Anh (Theo Daily Express)