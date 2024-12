Sân bay đầu tiên của Bộ Công an phục vụ huấn luyện được khởi công

Dự án sân bay Gia Bình, sân bay đầu tiên của Bộ Công an, được khởi công sáng 10/12 để lực lượng không quân thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện.

Dự án sân bay Gia Bình được Chính phủ phê duyệt tháng 9, xây dựng tại xã Xuân Lai và thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, diện tích khoảng 125 ha. Sau khi hoàn thành giai đoạn 1, đây sẽ là sân bay trực thăng cấp 3, quân sự cấp 3, dân dụng tương đương cấp 3C theo tiêu chuẩn của ICAO.

Sân bay ra đời với mục đích phục vụ lực lượng không quân công an nhân dân (trực thuộc Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động) thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu trên loại máy bay trực thăng được trang bị. Sân bay có thể bảo đảm cất, hạ cánh cho các loại trực thăng Chinook CH-47D, Mi-8, Mi-171, máy bay vận tải Casa-295.

Nếu điều kiện cho phép, sân bay sẽ là nơi dự bị cho hoạt động bay của Quân chủng Phòng không Không quân (Bộ Quốc phòng) và các cảng hàng không, sân bay trong khu vực khi có tình huống khẩn cấp. Quy mô tại đây có thể tiếp nhận các loại tàu bay như Su-27, Su-30, Embraer, ATR72 và tương đương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang và các đại biểu xem phối cảnh dự án. Ảnh: VGP

Phát biểu tại lễ khởi công hôm nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Đảng và Nhà nước qua các thời kỳ luôn dành cho lực lượng công an nhân dân sự quan tâm cao nhất. Trong đó, cảnh sát cơ động là một trong 6 lực lượng của công an được ưu tiên tiến thẳng lên hiện đại. Việc xây dựng lực lượng không quân công an nhân dân và sân bay Gia Bình là dấu mốc quan trọng nhằm hiện thực hóa mục tiêu, chiến lược đề ra.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, sân bay Gia Bình là công trình trọng điểm quốc gia, có vai trò quan trọng trong hệ thống các công trình quốc phòng - an ninh. Ông đề nghị triển khai nhanh xây dựng sân bay giai đoạn 1 với tinh thần "thi công nhanh nhất, chất lượng tốt nhất và giá thành rẻ nhất"; phấn đấu hoàn thành dự án trong 18 tháng hoặc trước 31/12/2025.

Biểu dương các đơn vị đã tháo gỡ nhiều vướng mắc về thủ tục đất đai, đầu tư, vốn và cảm ơn nhân dân đã nhường đất để kịp thời khởi công dự án, Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu xây dựng tuyến đường từ sân bay Gia Bình tới trung tâm Hà Nội có mặt cắt ngang rộng 80-100 m, với phương châm "ngắn nhất, hiện đại nhất, đẹp nhất".

Sân bay Gia Bình cách Hồ Gươm, Hà Nội và thành phố Bắc Giang khoảng 40 km, cách thành phố Bắc Ninh và Hải Dương khoảng 25 km.

Trong tương lai, Gia Bình sẽ được đầu tư theo mô hình sân bay an ninh quốc phòng, chuyên dùng, tương đương cấp 4E. Từ đó sẽ đảm bảo hoạt động của các chuyến bay chuyên cơ phục vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chính khách quốc tế trên các loại tàu bay cánh bằng loại lớn. Nếu đủ điều kiện và có yêu cầu, sân bay sẽ ứng dụng trong vận tải hàng hóa, hành khách.

Việt Nam hiện có 22 sân bay, trong đó 11 sân bay quốc tế, phục vụ 100 triệu hành khách mỗi năm.

Phạm Dự