Sân bay Cam Ranh vào top sạch nhất thế giới

Khánh HòaSân bay Cam Ranh được vinh danh trong top 10 sân bay sạch nhất thế giới năm 2026, ở nhóm cảng hàng không phục vụ dưới 30 triệu lượt khách mỗi năm.

Kết quả được công bố tại lễ trao giải Skytrax World Airport Awards 2026, diễn ra ngày 18/3 tại London (Anh). Theo bảng xếp hạng, Cam Ranh đứng thứ 6 trong hạng mục "Sân bay sạch nhất thế giới".

Toàn cảnh sân bay Cam Ranh. Ảnh: ACV

Đây là năm thứ hai liên tiếp sân bay Cam Ranh góp mặt trong danh sách này. Năm 2025, cảng hàng không từng xếp thứ 7 ở nhóm sân bay phục vụ dưới 25 triệu lượt khách mỗi năm.

Việc duy trì thứ hạng cao cho thấy nỗ lực của đơn vị vận hành trong việc nâng cao tiêu chuẩn vệ sinh, cải thiện môi trường phục vụ và tối ưu trải nghiệm hành khách. Không chỉ là điểm trung chuyển, sân bay của Khánh Hòa đang dần xây dựng hình ảnh thân thiện, sạch sẽ và chuyên nghiệp trong mắt du khách quốc tế.

Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh phục vụ dân dụng từ năm 2004, thay thế sân bay Nha Trang cũ. Đây là cửa ngõ hàng không quan trọng bậc nhất khu vực Nam Trung Bộ, kết nối du khách quốc tế đến với "thủ phủ du lịch" Khánh Hòa.

Sân bay sở hữu hai nhà ga gồm T1 phục vụ quốc nội và T2 (khánh thành năm 2018) dành cho quốc tế. Trong đó, nhà ga T2 gây ấn tượng với kiến trúc lấy cảm hứng từ tổ chim yến - biểu tượng của vùng đất trầm hương. Đây cũng là nhà ga đầu tiên tại Việt Nam đạt tiêu chuẩn 4 sao quốc tế theo xếp hạng của Skytrax nhờ cơ sở hạ tầng hiện đại, quy trình vận hành chuyên nghiệp và không gian xanh sạch.

Trong cùng hạng mục, vị trí dẫn đầu thuộc về Sân bay New Chitose (Nhật Bản), tiếp theo là Sân bay quốc tế Chubu Centrair Nagoya (Nhật Bản) và Sân bay quốc tế Bahrain. Các vị trí tiếp theo lần lượt là Sân bay Osaka Itami (Nhật Bản) và Sân bay Brisbane (Australia).

Bên trong sân bay Cam Ranh. Ảnh: ACV

Ở nhóm sân bay quy mô lớn, bảng xếp hạng tiếp tục ghi nhận sự áp đảo của các trung tâm hàng không châu Á. Dẫn đầu là Sân bay Haneda (Nhật Bản), theo sau là Sân bay quốc tế Incheon (Hàn Quốc) và Sân bay Changi (Singapore). Các vị trí tiếp theo gồm Sân bay Narita (Nhật Bản), Sân bay quốc tế Hong Kong (Trung Quốc) và Sân bay quốc tế Đào Viên Đài Loan (Trung Quốc).

Giải thưởng Skytrax World Airport Awards là một trong những hệ thống xếp hạng uy tín hàng đầu trong ngành hàng không toàn cầu, do tổ chức Skytrax (Anh) thực hiện từ năm 1999.

Kết quả giải thưởng được xây dựng dựa trên khảo sát độc lập hàng triệu hành khách đến từ hơn 100 quốc gia, đánh giá trải nghiệm thực tế tại các sân bay như quy trình làm thủ tục, an ninh, dịch vụ, tiện nghi và mức độ sạch sẽ. Trong đó, hạng mục "World’s Cleanest Airports" (Sân bay sạch nhất thế giới) tôn vinh những sân bay có tiêu chuẩn vệ sinh xuất sắc, từ nhà ga, khu vực chờ đến nhà vệ sinh, phản ánh chất lượng vận hành và sự quan tâm đến trải nghiệm hành khách trên toàn thế giới.

Tuấn Anh (Theo Skytrax)