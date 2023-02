Sàn bất động sản Nam Long thắng giải thưởng tại IPA 2023

Sàn Nam Long được vinh danh ở hạng mục "Sàn giao dịch bất động sản có chiến lược marketing tiêu biểu châu Á - Thái Bình Dương" tại giải thưởng IPA 2023.

Tại giải thưởng International Property Awards 2023 (IPA) diễn ra ở London (Anh) ngày 2/2, Công ty TNHH MTV Sàn giao dịch bất động sản Nam Long đã được xướng tên tại hạng mục "Sàn giao dịch bất động sản có chiến lược marketing tiêu biểu khu vực châu Á - Thái Bình Dương" (Best real estate agency marketing Asia Pacific).

Đại diện Công ty TNHH MTV Sàn giao dịch bất động sản Nam Long nhận giải thưởng IPA 2023. Ảnh: Sàn Nam Long

Chia sẻ sau nhận giải, đại diện công ty cho biết, với các tiêu chí, quy trình thẩm định, xét duyệt, IPA 2023 là giải thưởng mà nhiều đơn vị hoạt động trong lĩnh vực bất động sản đều mong muốn được nhận.

"Chiến thắng này minh chứng cho năng lực và vị thế doanh nghiệp trên thị trường, đồng thời tạo động lực cho sự phát triển hơn nữa của thương hiệu của Sàn Nam Long và Nam Long Group", đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

Trải qua năm 2022 nhiều thách thức, doanh nghiệp vẫn kiên định với những kế hoạch đề ra, đồng thời đưa ra những cách làm, biện pháp mới để thích nghi tình hình, theo lãnh đạo công ty. Song song đó, Sàn Nam Long còn thực hiện nhiều chiến dịch marketing đối nội lẫn đối ngoại, củng cố nội lực đi cùng quảng bá, phát triển thương hiệu trên thị trường quốc tế. Đây là bước chạy đà góp phần giúp đơn vị chinh phục, khẳng định vị thế tại sân chơi toàn cầu.

Bà Trần Thị Trọn Lành - Giám đốc Sàn Nam Long tại lễ trao giải IPA 2023 ở London. Ảnh: Sàn Nam Long

Đối với bất kỳ doanh nghiệp nào, uy tín luôn là thước đo giá trị chuẩn mực, quyết định thành công của tập thể. Vì vậy, trên hành trình xây dựng, phát triển thương hiệu, Sàn Nam Long cũng đặt niềm tin thương hiệu lên hàng đầu, cam kết mang đến cho khách hàng sản phẩm chất lượng với mức giá tốt.

"Thành công tại giải thưởng là kết quả của quá trình tập thể công ty nỗ lực học hỏi, sáng tạo, cập nhật công nghệ... nhằm mang đến cho khách hàng trải nghiệm tốt hơn", lãnh đạo công ty nói.

Sàn giao dịch bất động sản Nam Long là công ty thành viên Tập đoàn Nam Long. Doanh nghiệp chú trọng đào tạo, rèn luyện nhân sự, xây dựng hình mẫu những nhà tư vấn chuyên nghiệp, thấu hiểu nhu cầu khách hàng.

Theo lãnh đạo công ty, việc liên tiếp gặt hái thành công tại các giải thưởng quốc tế là động lực thôi thúc nhân viên tiếp tục học hỏi, phát triển bản thân, góp phần xây dựng nội lực doanh nghiệp, mang thương hiệu Sàn Nam Long ra nhiều thị trường hơn nữa.

Tập thể nhân viên công ty. Ảnh: Sàn Nam Long

Hiện hầu hết các dự án do Sàn Nam Long phân phối như Akari City, Mizuki Park (TP HCM), Izumi City (Đồng Nai) hay đại đô thị Waterpoint (Long An) đều nhận nhiều quan tâm từ thị trường. Trong đó, dự án Mizuki Park cũng vừa đạt giải thưởng "Thiết kế quy hoạch dành cho khu đô thị phức hợp tốt nhất châu Á - Thái Bình Dương" (Best mixed use architecture Asia Pacific) tại lễ trao giải ở London vào ngày 2/2 và dự án Izumi City cũng từng được trao giải "Khu đô thị phức hợp tốt nhất" (Mixed use development) vào năm 2022.

Trong năm 2023, chủ đầu tư Nam Long tiếp tục hoàn thiện các giai đoạn tiếp theo tại nhiều dự án, mở ra cho khách hàng nhiều lựa chọn về không gian sống.

Hoàng Khải