Săn bão - nghề nguy hiểm của những kẻ 'điên rồ'

MỹSáu năm trước, Edgar O'Neal rời bỏ bàn giấy để lao vào những cơn lốc xoáy, không phải tìm cảm giác mạnh mà để cảnh báo thảm họa cho cộng đồng.

Năm 2020, khi phần lớn thế giới chọn sự an toàn, O'Neal quyết định nghỉ hẳn công việc văn phòng để theo đuổi đam mê săn bão. Anh không ngờ lựa chọn cá nhân ấy lại đưa mình trở thành gương mặt nổi tiếng trên Instagram và TikTok, nơi những video về thời tiết cực đoan của anh thu hút hàng nghìn người theo dõi.

Nhưng ở tuổi 45, O'Neal muốn đính chính một hiểu lầm tai hại về nghề nghiệp của mình. "Mọi người thường nghĩ chúng tôi là những kẻ điên rồ, nghiện adrenaline, làm chuyện khác người để tìm sự phấn khích", anh nói. "Đó là quan niệm sai lầm lớn nhất".

Nhà săn bão chuyên nghiệp Edgar O'Neil. Ảnh: Edgar O'Neil

Cộng đồng "storm chaser" (người săn bão) không có bằng cấp chính thức. Họ là kỹ sư, y tá, lính cứu hỏa hay nhân viên văn phòng như O'Neal, gắn kết bởi khao khát tiếp cận hiện trường thiên tai sớm nhất. Theo O'Neal, các nhà khí tượng học giỏi dự báo, nhưng họ không được huấn luyện để tiếp cận bão an toàn. Đó là khoảng trống mà những người như anh lấp đầy.

Để chuyên nghiệp hóa, cộng đồng này tổ chức các chương trình huấn luyện và hội thảo về an toàn. Săn bão không đơn thuần là lao xe về phía lốc xoáy. Nó đòi hỏi kỹ năng đọc bản đồ, phân tích radar, địa hình và tính toán lộ trình thoát hiểm trong tích tắc. "Chỉ một quyết định sai lầm trên đường đi có thể trả giá bằng mạng sống", anh nói.

Động lực giữ O'Neal ở lại với nghề là trách nhiệm cộng đồng. Sau khi cơn bão quét qua, nhóm của anh thường là những người đầu tiên tiếp cận hiện trường, trước cả lực lượng cứu hộ. Với kỹ năng sơ cứu sẵn có, họ chuyển từ việc ghi hình sang tìm kiếm người bị nạn. "Trong những phút đầu tiên đó, sự hiện diện của chúng tôi tạo ra khác biệt sống còn", anh chia sẻ.

Edgar O'Neil, một người săn bão chuyên nghiệp, đang trong lúc săn bão. Ảnh: Connor McCrorey

Bên cạnh cứu hộ, họ đóng vai trò tai mắt cho Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS). Các dữ liệu quan sát trực tiếp như xác nhận lốc xoáy, đo áp suất, hướng gió giúp cải thiện độ chính xác của các bản tin cảnh báo.

O'Neal nhớ lại một trận bão mà radar không hiển thị rõ ràng, còi báo động tại thị trấn im lìm dù lốc xoáy đang tàn phá. "Chúng tôi liên tục gọi điện, nhắn tin yêu cầu phát cảnh báo ngay. Chỉ khi đó hệ thống mới được kích hoạt", anh kể. Những dữ liệu này về lâu dài giúp xây dựng nhà cửa kiên cố hơn và giảm thiểu thương vong.

Khi săn bão trở thành trào lưu trên mạng xã hội, O'Neal lo ngại về sự ngộ nhận của giới trẻ. "Có những đứa trẻ mới 8 tuổi đã mê săn bão. Đây là công việc thú vị, nhưng cũng rất nghiêm túc và nguy hiểm", anh cảnh báo.

Nhật Minh (theo People)