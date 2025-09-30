Samsung xác nhận 'sản xuất màn hình gập cho một công ty Mỹ'

Ông Lee Cheong, Chủ tịch Samsung Display, cho biết công ty chuẩn bị sản xuất màn hình smartphone gập cho một công ty Mỹ, nhiều khả năng là Apple.

Theo Chosun Biz, ông Lee Cheong nói với các nhà báo tại Seoul rằng công ty đang đẩy nhanh quá trình chuẩn bị để sản xuất hàng loạt màn hình OLED gập dành cho điện thoại thông minh, theo đơn đặt hàng của một khách hàng Bắc Mỹ.

Ông từ chối cung cấp thêm thông tin về công ty này, nhưng các trang công nghệ đều cho rằng đây chính là Apple. Trước đó, các chuyên gia như Ming-Chi Kuo hay Mark Gurman của Bloomberg cũng cho biết mẫu iPhone gập đầu tiên sẽ ra mắt cuối năm 2026.

Một ý tưởng về iPhone gập. Ảnh: Macrumors

Trang 9to5Mac dẫn nguồn tin riêng rằng iPhone gập sẽ có màn hình chính 7,5 inch, màn hình ngoài 5,5 inch. Máy có số đo 4,8 mm khi mở, mỏng hơn iPhone Air, và khoảng 9 mm khi gập. Chuyên gia Gurman dự đoán giá khởi điểm của sản phẩm sẽ vượt mốc 2.000 USD (53 triệu đồng), trở thành điện thoại đắt nhất Apple từng sản xuất.

Còn theo Digital Chat Station, tài khoản Weibo nổi tiếng với nhiều thông tin chính xác về sản phẩm chưa ra mắt của Apple, hãng đang cố gắng loại bỏ những yếu tố gây phân tâm trên điện thoại gập. Do đó, ở màn hình lớn bên trong, máy dự kiến dùng công nghệ camera ẩn dưới màn hình, còn ở mặt ngoài vẫn sử dụng camera dạng đục lỗ, tức có một phần khuyết màu đen.

Bản lề iPhone gập, dự kiến do công ty Dongguan Yian Technology (Trung Quốc) sản xuất, sẽ sử dụng kim loại lỏng nhằm cải thiện độ bền và phẳng của màn hình. Máy trang bị hai camera sau, một camera trước, cảm biến vân tay Touch ID thay vì Face ID, pin mật độ cao.

Apple được cho là đang thử nghiệm dây chuyền sản xuất iPhone gập ở Đài Loan, trước khi áp dụng quy trình lắp ráp hàng loạt tại Ấn Độ, nhằm rút ngắn thời gian phát triển.

Huy Đức