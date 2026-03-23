Samsung xác nhận Galaxy S26 hỗ trợ AirDrop

Sau nhiều tin đồn, Samsung thông báo bổ sung khả năng hỗ trợ AirDrop trên thế hệ Galaxy S26 để truyền, nhận tập tin với thiết bị Apple thông qua Quick Share.

Tính năng này được triển khai từ ngày 23/3, bắt đầu tại Hàn Quốc và sau đó mở rộng ra nhiều thị trường như tại châu Âu, đảo Đài Loan, Nhật Bản, khu vực Mỹ Latinh, Bắc Mỹ và Đông Nam Á (bao gồm Việt Nam) nhưng chưa công bố thời gian cụ thể.

Khả năng hỗ trợ AirDrop sẽ tích hợp vào công nghệ chia sẻ nhanh Quick Share trên điện thoại Samsung. Trong giai đoạn đầu, công ty cho biết tính năng chỉ khả dụng trên các phiên bản Galaxy S26. Kế hoạch mở rộng sang thiết bị khác sẽ được công bố thời gian tới.

Tùy chọn chia sẻ với thiết bị Apple của Quick Share trên Galaxy S26.

Cuối tháng 11/2025, Google lần đầu công bố việc phát triển Quick Share dành cho Android với khả năng tương thích AirDrop của Apple mà không cần sự hỗ trợ từ đối thủ. Việc này được triển khai trên dòng Pixel 10 mới nhất nhưng chưa khả dụng với các hãng điện thoại dùng hệ điều hành Android khác.

Việc chia sẻ tệp tin, ảnh, giữa các thiết bị là một trong những tính năng được sử dụng nhiều hiện nay. Các thiết bị trong hệ sinh thái Apple nổi tiếng với AirDrop, còn thiết bị Android có Quick Share, tuy nhiên hai hệ sinh thái lại không tương thích nhau. Một số hãng như Oppo, Vivo tạo công cụ chia sẻ nhanh với iPhone, nhưng người dùng thường phải cài thêm ứng dụng.

AirDrop được Apple lần đầu giới thiệu năm 2011 trên hệ điều hành Mac OS X Lion, sau đó mở rộng ra iOS 7 vào năm 2013. Dù dựa trên những giải pháp công nghệ trước đó như Bluetooth, Wi-Fi Direct, hãng chỉ cho phép các thiết bị trong hệ sinh thái của mình có thể tìm và chia sẻ tệp tin cho nhau. Những năm gần đây, hãng bắt đầu siết bảo mật bằng cách thiết lập mặc định "Chỉ liên hệ", tức chỉ cho những người trong danh bạ tìm thấy nhau. Nếu muốn nhận file từ người lạ, họ phải bật chế độ "Mọi người trong 10 phút".

Cách bật tắt tính năng AirDrop trên Galaxy S26 series:

Hoài Anh