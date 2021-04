Samsung vượt Apple, trở thành hãng smartphone lớn nhất thế giới

Samsung đừng đầu thị phần smartphone toàn cầu với 22%, vượt qua Apple là 16%.

Samsung đòi lại ngôi vị hãng smartphone lớn nhất từ Apple

Theo dữ liệu từ Omdia, thị trường smartphone toàn cầu tăng trưởng 28,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Số lượng máy xuất xưởng là 353 triệu chiếc, so với 275,7 triệu chiếc vào thời điểm dịch Covid-19 mới bùng phát. Sau khi bị Apple lấy mất ngôi vị hãng smartphone dẫn đầu vào quý IV/2020, Samsung đã đòi lại vị trí này với thị phần tăng từ 16% của quý IV/2020 lên 22% trong quý I/2021, tăng 1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Samsung cũng có mức tăng trưởng sản lượng lên hai con số, 29,2%, từ mức 58,9 triệu chiếc lên 76,1 triệu chiếc. Đóng góp nhiều nhất cho hãng điện thoại Hàn Quốc là dòng Galaxy A, trong khi Galaxy S21 series cũng có những thành công nhất định.

Apple đứng thứ hai với doanh số 56,4 triệu chiếc iPhone, tăng 46,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, thị phần của hãng đã giảm từ 22% trong quý IV/2020 xuống còn 16%.

Theo số liệu khác từ Counterpoint Research, iPhone chiếm 42% doanh thu smartphone toàn cầu. Lý do là các dòng điện thoại của Apple có giá trung bình cao hơn hẳn so với các đối thủ.

Đứng thứ ba là Xiaomi với mức tăng trưởng 78,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Thị phần của hãng smartphone Trung Quốc là 14% với 49,5 triệu chiếc. Vivo đứng thứ 4 với 38,2 triệu chiếc, chiếm 11% thị phần.