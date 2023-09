Samsung vô tình xác nhận tên của nhẫn thông minh

Phiên bản mới nhất ứng dụng Galaxy Wearable đã tiết lộ tên, thời gian ra mắt và thậm chí là bản phác thảo của Galaxy Ring.

Galaxy Watch 5 Pro và nhẫn thông minh Oura. Ảnh: Android Authority

Tin đồn về nhẫn thông minh của Samsung đã xuất hiện được nhiều tháng, nhưng hãng điện tử Hàn Quốc vẫn giữ im lặng về dự án mới của mình. Smart ring đầu tiên của Samsung sẽ không được phát hành trong năm 2023 này.

Theo 9to5Google, sau khi giải mã ứng dụng Galaxy Wearable phiên bản mới nhất, họ đã tìm thấy bằng chứng về tên của sản phẩm trùng khớp với tên Galaxy Ring đã được Samsung đăng ký nhãn hiệu vào tháng 3 vừa qua. Bên cạnh việc xác định được tên chính thức nhẫn thông minh của Samsung, một người dùng tại Hàn Quốc cũng tìm thấy bản phác thảo của Galaxy Ring trong bản cập nhật ứng dụng Galaxy Wearable. Thời gian ra mắt cũng được xác nhận trong ứng dụng, Galaxy Ring sẽ bán ra trong năm 2024.

Hiện tại thông tin quan trọng nhất về Galaxy Ring là sản phẩm sẽ sử dụng bảng mạch do Meiko của Nhật Bản sản xuất. Nhẫn thông minh hướng đến tính năng đo sức khoẻ với độ chính xác cao do được đeo chặt hơn vào cơ thể, so với đồng hồ hay vòng thông minh. Thiết kế nhỏ gọn, không gây khó chịu khi đeo cả ngày sẽ giúp nhẫn thông minh của Samsung thu hút người dùng hơn. Sản phẩm phù hợp với những người không thích đeo smartwatch nhưng vẫn có nhu cầu theo dõi thông số sức khỏe và tập thể dục.

Một số bằng sáng chế được Samsung nộp tại Hàn Quốc cho thấy Galaxy Ring có cảm biến ECG và PPG để đo nhịp tim và nhiệt độ cơ thể. Ngoài ra, nhẫn còn tích hợp SmartThings để điều khiển thiết bị thông minh khác trong gia đình như TV. Thiết bị đeo ngón tay của Samsung cũng có thể kết hợp với kính thực tế ảo để định vị bàn tay, giúp kính nhận biết chính xác cử chỉ người dùng, hỗ trợ cho việc điều khiển.

Trước đó, chuyên gia tin đồn nổi tiếng Ice Universe cho rằng Galaxy Ring sẽ được ra mắt cùng với Galaxy S24 trong sự kiện Unpacked đầu tiên vào tháng 1/2024. Ông cũng cho rằng Galaxy Ring sẽ là tâm điểm trong sự kiện này, thậm chí còn trên cả dòng smartphone cao cấp S24.