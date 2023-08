Samsung ViewFinity S9 - màn hình 5K giá gần 30 triệu đồng

Điểm gây ấn tượng đầu tiên của ViewFinity S9 là thiết kế. Sản phẩm có một số điểm tương đồng với Apple Studio Display như đường nét vuông vức, tối giản, lớp vỏ bằng nhôm khối màu bạc và bề mặt nhám nhẹ. Thiết kế thân máy S9 mỏng hơn Studio Display (17 so với 19 mm) nhưng một phần do hãng bố trí bộ nguồn nằm rời bên ngoài. Do yêu cầu lớn về điện năng tiêu thụ, bộ nguồn của thiết bị rất nặng và kích thước lớn gấp gần ba lần so với màn hình thông thường.