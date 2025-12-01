Samsung Việt Nam lần đầu có lãnh đạo cấp cao người Việt

Ông Nguyễn Hoàng Giang trở thành người Việt đầu tiên giữ chức Phó tổng giám đốc Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT), công ty con của Samsung Việt Nam.

Thông tin trên được Samsung Việt Nam công bố ngày 1/12. Theo tập đoàn, nếu tính bên ngoài Hàn Quốc, ông Nguyễn Hoàng Giang là nhân sự đầu tiên của nước sở tại tham gia ban lãnh đạo một công ty con của Samsung.

Ông Giang làm việc tại Samsung Electronics Việt Nam từ 2010. Bốn năm sau đó, ông giữ chức Giám đốc bộ phận sản xuất điện thoại thông minh tại Samsung Electronics Việt Nam. Từ năm 2015 đến nay, ông đảm nhiệm các vị trí Giám đốc bộ phận sản xuất linh kiện, công nghệ tạo màu sản phẩm tại Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên.

Ông Nguyễn Hoàng Giang, Phó tổng giám đốc SEVT. Ảnh: Samsung

Samsung là tập đoàn tư nhân đa ngành lớn nhất Hàn Quốc, hoạt động chính trong lĩnh vực điện tử, tài chính, công nghiệp nặng và công nghệ. Khởi đầu với nhà máy sản xuất tivi tại TP HCM năm 1995, Samsung đã trở thành nhà đầu tư nước ngoài (FDI) lớn nhất tại Việt Nam, với tổng vốn đầu tư hơn 23 tỷ USD tính tới cuối 2024.

Hãng hiện có 6 nhà máy sản xuất, một trung tâm nghiên cứu & phát triển (R&D) và một pháp nhân bán hàng tại Việt Nam. Theo báo cáo tài chính quý III của Samsung, lũy kế 9 tháng, 4 nhà máy của tập đoàn này tại Việt Nam gồm SEVT, SEV, SDV và SEHC ghi nhận doanh thu 67.352 tỷ won (khoảng 45,86 tỷ USD), tăng trên 5,5%. Tổng lợi nhuận của hãng là 4.369 tỷ won (khoảng 2,97 tỷ USD ), tăng hơn 4,5%.

Trong đó, SEVT là nhà máy lớn nhất của Samsung tại Việt Nam. Công ty này hiện đứng thứ 3 về doanh thu và lợi nhuận của tập đoàn điện tử Hàn Quốc trên toàn cầu, xếp sau hai nhà máy tại Mỹ. 9 tháng đầu năm, SEVT đạt doanh thu 29.043 tỷ won (19,77 tỷ USD), tăng 10%. Lợi nhuận ròng là 2.000 tỷ won (1,36 tỷ USD), không thay đổi so với năm ngoái.

Trọng Hiếu