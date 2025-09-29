Samsung và chiến lược 'đi trước' trên thị trường smartphone

Samsung tạo nhiều xu hướng mới trên thị trường di động khi tung smartphone gập Galaxy Z Fold, S25 Edge siêu mỏng, phần mềm tích hợp Galaxy AI, nâng cấp công nghệ nhiếp ảnh với camera 200 megapixel.

Báo cáo YouGov công bố năm 2020 chỉ ra, khoảng 18 % người tiêu dùng trên 25 thị trường toàn cầu tự nhận mình là người dùng "early adopters" - tức sẵn sàng dùng công nghệ mới ngay khi ra mắt để thử nghiệm. Nhu cầu này trở thành động lực để nhiều hãng điện tử toàn cầu, trong đó có Samsung liên tục đổi mới.

Với triết lý lấy người dùng làm trung tâm, ông lớn điện tử Hàn Quốc có nhiều bước đi mang tính tiên phong, mang đến những dòng smartphone thay đổi trải nghiệm cuộc sống.

Smartphone gập

Năm 2019, Samsung là hãng đầu tiên thương mại hóa điện thoại gập với thế hệ Galaxy Z Fold. Ở các năm sau đó, mỗi phiên bản ra mắt đều được hãng tối ưu thêm về thiết kế, thẩm mỹ, độ bền và tính tiện dụng.

Gần nhất, ngày 9/7, Galaxy Z Fold7 ra mắt trong sự kiện Samsung Unpacked tại New York, Mỹ. Sản phẩm giữ ngôn ngữ thiết kế vuông vắn của thế hệ trước nhưng được làm mỏng và nhẹ hơn, cho cảm giác sử dụng tương tự điện thoại dạng thanh khi gập. Máy là một trong những smartphone gập mỏng nhất thế giới và cũng là điện thoại nhẹ nhất. Z Fold7 chỉ nặng 215 gram, Oppo Find N5 là 229 gram, còn Honor Magic V5 là 219 gram.

Galaxy Z Fold7 là một trong những sản phẩm thể hiện rõ tinh thần tiên phong của Samsung. Ảnh: Samsung

Sau Samsung, nhiều hãng smartphone toàn cầu cũng tiến vào "đường đua" điện thoại gập như Oppo, Honor, Huawei... Riêng iPhone vẫn đứng ngoài xu hướng này. Đến tháng 6 năm nay, giới công nghệ vẫn liên tục đưa ra nhiều dự đoán về iPhone gập. Trang công nghệ 9to5Mac cho rằng Apple đang thử nghiệm dây chuyền sản xuất iPhone gập ở Đài Loan, trước khi áp dụng quy trình lắp ráp hàng loạt tại Ấn Độ và có thể ra mắt vào 2026.

Điện thoại siêu mỏng

Cũng với mục tiêu thay đổi trải nghiệm người dùng, Samsung ra mắt mẫu điện thoại siêu mỏng Galaxy S25 Edge ngày 13/5. Thay vì chạy đua nâng cấp phần cứng, gia tăng kích thước, trọng lượng smartphone, ông lớn Hàn Quốc quay về với triết lý thẩm mỹ hiện đại và tối giản.

Để làm được điều này, Samsung phải vượt qua những thách thức và giới hạn vật lý khắc nghiệt. Độ mỏng chỉ 5,8 mm và trọng lượng 163 gram trên Galaxy S25 Edge, đòi hỏi từng chi tiết cơ khí tinh xảo. Thiết bị cũng được trang bị nhiều phần cứng và tính năng flagship như vi xử lý Snapdragon 8 Elite for Galaxy, tản nhiệt buồng hơi có kích thước lớn hơn 10% so với Galaxy S25+, cụm camera 200 megapixel. Galaxy AI hiểu tiếng Việt với các tính năng hỗ trợ đắc lực cho công việc, cuộc sống vẫn được trang bị đầy đủ trên thiết bị này.

Galaxy S25 Edge tạo chú ý với độ mỏng nhẹ. Ảnh: Samsung

Tờ The Guardian khen ngợi độ mỏng nhẹ ấn tượng của Galaxy S25 Edge và xem đây là "cột mốc mới cho giới hạn của di động". The Guardian và Tom's Guide nhấn mạnh trải nghiệm flagship của Galaxy S25 Edge thông qua One UI 7 mượt mà, cam kết cập nhật trong 7 năm cùng Galaxy AI đầy đủ.

Sau đó 4 tháng, ngày 10/9, Apple ra mắt iPhone Air - điện thoại mỏng nhất hãng từng sản xuất với số đo 5,6 mm. Máy được khen về thiết kế nhưng bị đánh giá kém hoàn hảo vì cắt giảm tính năng so với mức giá trên 30 triệu đồng. Kích thước mỏng khiến mẫu Air chỉ có một loa đơn âm, chất lượng âm thanh bằng loa ngoài "không thật sự ổn", phía sau chỉ có một camera tạo cảm giác "lỗi thời".

Galaxy AI

Ngày 18/1/2024, Samsung ra mắt Galaxy AI trên S24 Series, kèm lời giới thiệu: thay đổi cách người dùng làm việc, sáng tạo, giải trí. Bộ công cụ kết hợp giữa AI trên thiết bị (on-device AI) và AI trên đám mây (cloud-based AI). Galaxy AI được hãng gọi là thành tựu sau nhiều năm kiên trì đầu tư cho trí tuệ nhân tạo và các công nghệ mới. Từ năm 2017, Samsung đã tổ chức diễn đàn thường niên về AI và mở rộng về quy mô sau từng năm.

Ngay khi ra mắt, Galaxy AI tạo chú ý nhờ khả năng hỗ trợ tiếng Việt cùng loạt tính năng lần đầu xuất hiện trên di động, nâng cấp trải nghiệm người dùng. Mới nhất, Galaxy Z Fold7 hỗ trợ loạt tính năng AI tạo sinh với khả năng hiểu tiếng Việt được đánh giá tốt nhất trên thị trường. Ngoài những công cụ quen thuộc từ thế hệ trước như phiên dịch, soạn thảo văn bản, dịch nhanh, năm nay tính năng ấn tượng nhất là Gemini Live. Người dùng có thể cho Gemini đọc trực tiếp thông tin trên màn hình và đưa ra gợi ý; sử dụng camera để tìm kiếm trực tiếp; khả năng hiểu tiếng Việt tự nhiên được cải thiện tốt hơn. Tính năng khoanh tròn tìm kiếm nâng cấp với khả năng tìm kiếm ngay cả khi chơi game.

Gemini Live được tối ưu trên màn hình lớn của Galaxy Z Fold7. Ảnh: Samsung

Hiện nay, nhiều hãng cũng đưa AI vào phần mềm nhằm tối ưu trải nghiệm người dùng. Apple lần đầu đưa ra khái niệm Apple Intelligence - hệ thống trí tuệ cá nhân cho iPhone, iPad và máy Mac - tại sự kiện WWDC ngày 10/6/2024. Bộ tính năng có thể tự nhận diện thông báo, tin nhắn quan trọng, tổng hợp nội dung email, viết lại đoạn văn hay xóa vật thể trong ảnh. Sau hơn một năm, công ty vẫn gặp nhiều khó khăn để hoàn thiện, cung cấp tính năng AI đúng hẹn cũng như chưa thể nâng cấp hoàn toàn Siri với AI. Đến tuần cuối tháng 9 năm nay, Apple mới tung ra bản thử nghiệm iOS 26.1 beta 1 với Apple Intelligence hỗ trợ tiếng Việt. Phiên bản thử nghiệm beta - vốn chỉ dành cho các lập trình viên, Apple khuyến cáo Apple Intelligence có thể chưa hoạt động ổn định khi cài đặt trên iPhone, iPad, Mac với các ngôn ngữ mới này.

Camera 200 megapixel

Trên Z Fold7 hay cả S25 Edge siêu mỏng, Samsung đều trang bị camera với mức cảm biến cao nhất: 200 megapixel. Z Fold7 dùng hệ thống ba camera sau: camera chính 200 megapixel, góc siêu rộng 12 megapixel và ống tele 10 megapixel hỗ trợ zoom quang 3x. Máy hỗ trợ chống rung quang học (OIS) cho camera chính và tele.

Ngoài phần cứng, Z Fold7 còn nâng cấp AI tạo sinh cho chụp và chỉnh sửa ảnh, camera sẽ tự nhận diện rồi đề xuất góc chụp đẹp nhất cho người dùng. Còn với quay video, người dùng có thể xóa tạp âm bằng AI chỉ với một chạm.

200 megapixel cũng là một trong những thông số lớn nhất trên camera smartphone. Tuy vậy một số hãng, tương tự iPhone, hiện không chạy đua theo thông số này. Trên thế hệ mới nhất, iPhone 17 Pro, Pro Max có camera 48 megapixel, zoom quang 8x.

Đại diện Samsung nhấn mạnh, các nỗ lực đổi mới sáng tạo đều xoay quanh chiến lược cốt lõi: ứng dụng công nghệ thông minh để nâng cao chất lượng cuộc sống, phù hợp với nhu cầu riêng của từng người dùng, theo cách có ý nghĩa với riêng họ. Nhờ vậy qua nhiều thập niên, ông lớn điện tử Hàn Quốc tạo ra hệ sinh thái công nghệ thiết yếu, khác biệt, góp phần nâng cao chất lượng sống và hỗ trợ nền kinh tế số.

Linh Lam