Samsung ưu đãi loạt TV dịp Black Friday

Đại diện Samsung cho biết, Black Friday là một trong những dịp giảm giá sâu nhất năm từ hãng. Hầu hết sản phẩm đều giảm 1/3 giá bán, tạo cơ hội để người dùng sở hữu các dòng TV Neo QLED 8K, QLED màn hình cực đại, độ phân giải 8K hay loa thanh với chất âm sống động. Riêng dòng TV 75 inch tặng thêm bộ quà trị giá 16 triệu đồng gồm loa tháp MX-T40, ba năm bảo hành và chương trình trả góp 7,5 triệu đồng. Các mẫu TV 65 inch cũng nhận ưu đãi tương tự, mức trả góp giảm còn 6,5 triệu đồng.

TV Samsung bước vào mùa giảm giá sâu.

Mức giá dễ tiếp cận nhất trong danh sách trên là TV Neo QLED. Màn hình công nghệ mini LED giúp thiết bị có nhiều nâng cấp đáng giá về mặt hình ảnh. Độ chi tiết, tương phản và độ sáng của máy giúp người xem nắm bắt mọi chuyển động diễn ra trong các trận đấu bóng cường độ cao, kể cả trong môi trường nhiều ánh sáng ngoài như phòng khách gia đình. Trên loại màn hình này, màu cỏ có độ nét rất cao và bóng bay cũng không bị mờ nhòe.

TV Neo QLED có mức giá dễ tiếp cận.

Với fan điện ảnh, dòng sản phẩm này là lựa chọn không thể bỏ qua. Độ sáng cao kết hợp công nghệ HDR giúp từng thước phim thể hiện rõ nét, màu sắc phong phú, tối ưu hiệu suất hình ảnh. Người xem có thể tận hưởng thế giới kỳ ảo đậm dấu ấn trung cổ trong House of Dragon, không gian ấm áp trong những bộ sitcom như Friends, How I met your mother...

Khả năng đa nhiệm của TV Samsung giúp người dùng có thể tận hưởng niềm vui của các trận đấu bóng cùng bạn bè ở xa.

Một nâng cấp về hình ảnh khác nằm ở bộ xử lý lượng tử Neo Quantum 8K tăng cường đến từng chi tiết theo chuẩn 8K cho mọi nội dung, dù nguồn phát là Full HD hay 4K. Với những TV màn hình lớn từ 65 inch trở lên, đây là yếu tố quan trọng để trải nghiệm các bộ phim có định dạng 8K đang được sản xuất nhiều hơn trong thời gian tới.

Giống như hầu hết thiết bị xuất xưởng từ nhà máy của Samsung, Neo QLED rất được chú trọng về mặt thiết kế. Sản phẩm có giao diện tối giản, tạo cảm giác máy "biến mất" khỏi căn phòng, những gì bạn đang nhìn chỉ có hình ảnh trên màn hình.

Thiết kế tối giản giúp tăng sự tập trung vào hình ảnh.

Đại diện Samsung nói thêm, cuối năm luôn là thời điểm tốt để người dùng nâng cấp TV bởi nhiều ưu đãi, khuyến mại được các nhãn hàng tung ra. Samsung với cương vị là nhãn hàng đứng đầu thế giới về doanh số TV 16 năm qua cũng đang có những động thái chạy nước rút mạnh mẽ cuối 2022 để kích cầu thị trường.

Black Friday (thứ sáu đen tối) là ngày hội mua sắm lớn nhất tại Mỹ, diễn ra vào thứ sáu ngay sau lễ Tạ Ơn. Sau nhiều năm du nhập vào Việt Nam, đến nay ngày Black Friday dần trở thành dịp săn khuyến mại lớn được nhiều người Việt chú ý. Trong dịp này, các sản phẩm thường được giảm giá mạnh tay.

Theo thông tin công bố hồi đầu tháng 10 của hãng dữ liệu Adobe Analytics, thứ sáu đen năm nay là khoảng thời gian vàng cho những người muốn mua TV mới. Năm 2022, Black Friday diễn ra vào ngày 25/11, trùng hợp với giai đoạn vòng bảng World Cup năm nay được tổ chức.

