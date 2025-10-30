Mẫu smartphone gập ba đầu tiên của Samsung được trưng bày tại triển lãm bên lề Hội nghị thượng đỉnh APEC 2025.

Sau nhiều đồn đoán, Galaxy G Fold bất ngờ được Samsung đưa đến K-Tech Showcase, một hoạt động bên lề của APEC, đang diễn ra tại Hàn Quốc. Thiết bị có kích thước thương đương smartphone 6,5 inch khi gập và máy tính bảng 10 inch khi mở.

Samsung trình diễn smartphone gập ba Smartphone gập ba của Samsung. Video: Chosun Daily

Máy có thiết kế G-Type, tức gập vào trong nhằm đảm bảo độ bền và chất lượng, khác với kiểu S-Type của Huawei Mate XT. Tuy nhiên, do chưa bán ra trên thị trường, hiện chưa rõ giải pháp gập nào được đánh giá cao hơn.

Theo Korea Economic Daily, máy mỏng khoảng 4,2 mm khi mở hoàn toàn. Còn khi gập lại, độ dày tăng lên khoảng 12-15 mm. Các nếp gấp trên màn hình "hầu như không thể nhận ra", cho thấy sự cải tiến đáng kể về công nghệ bản lề và tấm nền. Do được đặt trong hộp trưng bày trong suốt, khách tham dự APEC chưa có cơ hội trực tiếp trải nghiệm thiết bị.

Samsung được cho là sẽ tung ra thị trường dưới 300.000 điện thoại gập ba do quá trình sản xuất phức tạp. Sản phẩm được phát hành giới hạn tại một vài thị trường ở châu Á, dự kiến cuối 2025, tương tự chiến lược với Galaxy Z Fold Special Edition, với giá ước tính 2.800 USD.

Huy Đức (theo Apple Insider, Chosun Daily)